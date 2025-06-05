Купленный в магазине iSpace телефон оказался не зарегистрированным. Он "серый"?

Житель Алматы, приобретя iPhone у официального продавца, обнаружил, что IMEI телефона не зарегистрирован в Казахстане. Покупатель предположил - вероятно, смартфон является "серым", передает NUR.KZ.

Алматинец обратился в редакцию NUR.KZ, попросив разобраться в вопросе.

"Я приобрел iPhone в официальном магазине iSpace. Когда пришли домой и вставили в телефон SIM-карту, пришло сообщение, что телефон не зарегистрирован в Казахстане и что у нас есть месяц, чтобы поставить его на учет. Я сначала не обратил особого внимания, но потом наткнулся на новость, что незарегистрированные телефоны будут отключать от Сети", - делится Арман (имя изменено - прим.ред.).

Он обратился к своему мобильному оператору, где Арману объяснили, что такая ситуация нормальна в том случае, если устройство куплено "с рук" или является "серым" импортом. Для крупных торговых сетей или магазина официального партнера такое положение дел является сомнительным.

"Я позвонил в iSpace, а они отправили меня в свой сервисный центр, где сообщили, что система учета телефонов только внедряется и потому происходят сбои. Там уверили, что телефон завезен официально, все пошлины уплачены, а виновата система", - говорит покупатель.

Арман вспоминает - его заверили, что партия устройств совершенно "свежая", а потому в системе не отображается, но в течение трех дней IMEI гаджета должен появиться в базе. Правда, этого так и не произошло и через неделю, уверяет алматинец. Он уже трижды обращался в iSpace, где ему каждый раз обещают вернуться с ответом, но до сих пор ответ не был предоставлен. Между тем, телефон остается незарегистрированным.

Теперь Арман сомневается в том, что iPhone действительно "белый", и задается вопросом - можно ли доверять официальной сети магазинов, где устройства, к слову, стоят на порядок дороже, нежели на известных маркетплейсах?

Что говорят в Минцифры

Тем не менее, он не исключает возможности того, что проблема действительно в государственной базе. Чтобы выяснить это, мы обратились в пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Там рассказали, что с 25 марта 2025 года на территории страны в штатном режиме функционирует информационная система верификации мобильных устройств.

Она позволяет проверить статус IMEI и подтвердить легальность ввезенной техники. Система работает стабильно, без технических сбоев, уверили в Минцифры.

"В связи с обращением читателя, сообщившего, что после покупки iPhone в официальном магазине при включении устройства появилось сообщение о незарегистрированном IMEI в Казахстане, по представленному номеру была проведена проверка. Результат: IMEI не верифицирован. Это означает, что устройство не зарегистрировано в системе и его статус не подтвержден", - сообщили в Минцифры.

В ведомстве отметили, что в соответствии с действующими требованиями, регистрация мобильных устройств, ввезенных в Казахстан с целью продажи, должна осуществляться импортером или официальным продавцом до момента реализации товара конечному покупателю. Ответственность за внесение IMEI в базу в этом случае несет поставщик или торговая организация.

В Министерстве также добавили, что покупатели имеют право запрашивать у продавцов подтверждение регистрации IMEI до момента покупки. В случае отказа или отсутствия регистрации лучше воздержаться от приобретения устройства.

Что сообщили в компании

Выяснив, что сбоев в работе системы не было, мы обратились в ТОО "ASBC Kazakhstan", представляющей торговую марку iSpace. Представители ТОО заявили, что компания реализует абонентские устройства, ввозимые ТОО "АСБИС Казахстан" - официальным и уполномоченным импортером продукции Apple на территории Казахстана.

В компании заверили, что устройства, ввозимые в Казахстан, проходят обязательные технические тестирования в сетях мобильных операторов; имеют уведомление о соответствии (нотификацию); маркируются специальной стикеровкой о соответствии требованиям; сертифицируются в соответствии с законодательством; а при их ввозе подается полная таможенная декларация и уплачиваются все пошлины и налоги.

Также в компании добавили, что ТОО "АСБИС Казахстан" при ввозе устройств предоставляет перечень всех IMEI-кодов в госорганы и единственному на сегодняшний день известному владельцу информационной системы, обеспечивающей верификацию абонентских устройств, – ТОО "ATS Mediafon KZ". Производится это до продажи телефонов конечному потребителю.

"Таким образом, все абонентские устройства, реализуемые ТОО "ASBC Kazakhstan", являются оригинальными и ввезены на территорию Казахстана в полном соответствии с законодательством республики", - заявили в компании.

Что касается ситуации с телефоном Армана, в компании считают, что имела место техническая ошибка, из-за которой IMEI устройства не отразился как верифицированный. Такие случаи единичны и, как правило, устраняются через обращение в сервисную зону, говорят в iSpace.

"Если устройство приобретено в iSpace, оно ввезено легально, и технические сбои устраняются с нашей стороны в кратчайшие сроки. Если же устройство приобретено у третьих лиц ("серый" рынок), отсутствие верификации связано с отсутствием документов о законном ввозе. Мы всегда готовы к открытому диалогу, готовы помочь каждому клиенту", - добавили в компании.

Однако несмотря на заверения компании, проблема не решена уже неделю, несмотря на три обращения покупателя. Каждый раз в магазине обещают решить вопрос, но не возвращаются с каким-либо ответом. Это невольно наводит на мысли о нелегальном статусе телефона.

Что грозит за продажу незарегистрированного телефона

Между тем, в Министерстве цифровизации сообщили, что в законодательстве Республики Казахстан не предусмотрена административная или уголовная ответственность за продажу мобильных устройств, не прошедших верификацию.

"На сегодняшний день, в рамках Закона "О защите прав потребителей" рассматривается возможность включения нормы, согласно которой устройства, не прошедшие процедуру верификации, будут приравнены к бракованным устройствам. В этом случае потребитель получит законное право вернуть такой товар продавцу", - заключили в ведомстве.

Таким образом получается, что продавать незарегистрированные телефоны нельзя, но если вам такой продали, то продавцу за это ничего не будет. А вот покупатель рискует остаться с заблокированным устройством. Все риски и издержки в Минцифры решили "повесить" на простых людей.

Напомним, в марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Это нужно для выявления незаконно ввозимых устройств: например, украденных в другой стране (обычно в них используются дублирующие IMEI-коды).

И если смартфон окажется в сером списке, то физлицам необходимо будет верифицировать его до 25 июня. Для импортеров срок бесплатной верификации остался прежним и уже истек – 25 мая.

Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП внесли информацию о ввезенных телефонах в портал. Это позволит обеспечить прозрачность рынка – эти IMEI будут официально зарегистрированы в стране.

При этом процедура верификации оказалась бесплатной, но не для всех.

Ранее Жаслан Мадиев прокомментировал опасения граждан по поводу роста стоимости смартфонов на фоне данных нововведений. Он сообщил, что не думает, что реформа приведет к повышению стоимости.

Дополнительно в Минцифры объяснили, как будут выявлять нелегальные устройства.