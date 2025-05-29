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Подорожают ли смартфоны в Казахстане из-за верификации, рассказали в МЦРИАП

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Смартфоны на витрине
Смартфоны. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Глава Минцифры Жаслан Мадиев в кулуарах форума в Астане высказался о возможных последствиях от введения верификации смартфонов, передает NUR.KZ.

Министр отметил, что официальные дилеры, реселлеры, дистрибьюторы обратились в МЦРИАП с просьбой ввести такое требование. По его словам, мера направлена на борьбу с теневой экономикой.

Журналисты поинтересовались у Жаслана Мадиева, не скажется ли это на стоимости гаджетов.

"Не думаю, что эта реформа приведет к повышению стоимости (на смартфоны - прим. ред.), потому что для официальных игроков это повышение их доходов. Потому что мобильные аппараты будут завозиться официально в "белую". Мы проанализировали рыночную ситуацию - до введения этой реформы 75% мобильных аппаратов завозили в "серую", это более 100 млрд тенге недополученных в бюджет страны. То есть мы считаем, что это надо исправлять. Нет никакой монополии на это", - уверен министр.

Между тем, по его словам, раньше импортеры несли убытки, потому что большая часть мобильных аппаратов завозилась в страну по "серым" схемам.

"Представьте, ни через таможню, ни через официальных дилеров это не проходило, которые потенциально могли бы зарабатывать на продаже этих телефонов и платить тот же КПН государства. Все проходило мимо кассы. Поэтому мы считаем, что это существенная реформа, которая должна, во-первых, обелить рынок мобильных телефонов - граждане могут быть уверены, что у них будут легально завезенные мобильные аппараты, которые не подвергались перебивке. Эти IMEI будут официально зарегистрированы в стране. Это также поможет бороться с мошенниками. И, конечно, бюджет страны получит колоссальные десятки миллиардов тенге в виде таможенных пошлин и налогов", - уверен Жаслан Мадиев.

Напомним, в марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств.Как мы разъяснили ранее, теперь в стране будут вести списки мобильных устройств: белый, серый и черный.

  • Белый - список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами;
  • Серый - список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.
  • Черный - список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами. Телефоны из данного списка будут отключать от услуг связи.

Недавно в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что верификация смартфонов продлевается до 25 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250315-podorozhayut-li-smartfony-v-kazahstane-iz-za-verifikacii-rasskazali-v-mcriap/