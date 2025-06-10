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ЖК Orda City сносят в Алматы (фото)

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Снос ЖК Orda City
Снос ЖК Orda City. Фото: акимат Алматы

Жилой комплекс Orda City сносят в Алматы по решению суда, с участием судебных исполнителей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-служба акимата.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, по поручению Дархана Сатыбалды в городе ужесточают контроль за незаконным строительством.

Сегодня управление градостроительного контроля сообщило о сносе незаконного объекта в мкр. Теректы по ул. Айналмалы, уч. 183. Ранее ЖК фигурировал в СМИ в списках нерекомендуемых для покупки жилья жилых комплексов.

Снос ЖК Orda City
Снос ЖК Orda City. Фото: акимат Алматы

Снос ЖК Orda City
Снос ЖК Orda City. Фото: акимат Алматы

"Застройщик ТОО "Investment Stroy" возводил данный жилой комплекс без разрешительных документов, что было установлено в ходе внеплановой проверки.

В отношении собственника приняты административные меры, далее подан иск на снос и обратную засыпку котлована в СМЭС Алматы", - отмечает акимат.

Исковые требования управления 12 июля 2023 года суд удовлетворил.

По результатам судебных разбирательств уже по апелляционной жалобе Алматинским городским судом решение СМЭС оставлено без изменений. Материалы поступили в Департамент юстиции на исполнение.

Снос объекта начат накануне с участием судебных исполнителей.

Снос ЖК Orda City
Снос ЖК Orda City. Фото: акимат Алматы

Снос ЖК Orda City
Снос ЖК Orda City. Фото: акимат Алматы

Добавим, также неделю назад был начат снос долгостроя, расположенного по улице Ондасынова в Алматы. Как отметили в акимате, недостроенный объект простаивал несколько лет, и по результатам обследования подлежал сносу из-за значительного износа и коррозии.

Ранее в мае этого года мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы снесли два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходил не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца.

Ранее мы сообщали, что в Алматы идет работа по усилению контроля за незаконным строительством - за несколько лет в городе снесли 88 незаконных объектов.

Также говорилось, что в городе по решению суда, в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов, был начат снос здания, расположенного по улице Тлендиева, дом 137.

Кроме того, по решению суда снесли трехэтажное строение в Медеуском районе. Также в городе были проведены работы по демонтажу несанкционированных торговых точек и объектов, расположенных на землях госфонда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254005-zhk-orda-city-snosyat-v-almaty-foto/