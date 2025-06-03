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"Простаивал несколько лет": крупный недостроенный объект начали сносить в Алматы (фото)

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Снос здания в Алматы
Снос здания в Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В Алматы по решению суда сегодня начали снос строительного объекта, расположенного по улице Ондасынова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как отметили в акимате, недостроенный объект простаивал несколько лет, и по результатам обследования подлежал сносу из-за значительного износа и коррозии.

"Ранее управлением собственнику (физлицо) выдавалось предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа выстроенной железобетонной конструкции сложной формы.

В связи с тем, что требования предписания не были исполнены, направлено исковое заявление на принудительное исполнение в Бостандыкский районный суд города", - сказано в сообщении.

Снос здания в Алматы
Снос здания в Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В акимате подчеркнули, что иск удовлетворен - дело было передано в Департамент юстиции на исполнение.

В мае этого года мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы снесли два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходил не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца.

Ранее мы сообщали, что в Алматы идет работа по усилению контроля за незаконным строительством - за несколько лет в городе снесли 88 незаконных объектов.

Также говорилось, что в городе по решению суда, в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов, был начат снос здания, расположенного по улице Тлендиева, дом 137.

Кроме того, по решению суда снесли трехэтажное строение в Медеуском районе. Также в городе были проведены работы по демонтажу несанкционированных торговых точек и объектов, расположенных на землях госфонда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251866-prostaival-neskolko-let-krupnyy-nedostroennyy-obekt-nachali-snosit-v-almaty/