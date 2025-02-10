Свыше двухсот незаконных торговых объектов демонтировали в Алматы (фото)

В Алматы начаты работы по демонтажу несанкционированных торговых точек и объектов, расположенных на землях госфонда, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Основная цель, как сообщили в пресс-службе акимата, - борьба со стихийной торговлей и повышение безопасности в городских пространствах.

Так, за первые три дня работы комиссии было демонтировано 211 незаконных торговых объектов (102 киоска и 109 силомеров), владельцам незаконных объектов вручено 270 уведомлений.

Демонтаж торговых точек в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что демонтажу подлежат все незаконные торговые объекты, несмотря на вид деятельности. Особое внимание уделяется точкам по продаже уличной еды.

Несколько таких объектов были демонтированы возле государственного цирка по проспекту Абая. Торговые точки, как пояснили в акимате, не имеют подключения к инженерным сетям, электричеству, а также нарушают правила благоустройства.

"Незаконные киоски часто установлены на арыках, где нет санитарных норм, туалетов. Находятся они часто рядом со школами, местами, где дети могут перекусить. Потом мы еще удивляемся, что отравления происходят", - делится житель города Евгений Богачев.

Демонтаж торговых точек в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Депутат городского маслихата Тимур Елеусизов, который активно занимается вопросами благоустройства, подчеркнул, что все демонтированные торговые точки были подключены к электросетям незаконно, а это создает дополнительную нагрузку на городские сети.

Демонтаж торговых точек в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Это все в конечном итоге оказывает нагрузку на городские сети. Для того, чтобы регулировать их деятельность, необходимо такие инициативы поддерживать", - отмечает он.

На днях сообщалось, что в Алматы производится массовый демонтаж незаконных торговых точек - 21 один объект снесли за два дня.

Ранее мы рассказывали о том, какие здания снесли в 2024 в Алматы, где активно борются с незаконным строительством, а процесс сноса нелегальных объектов стал важной частью градостроительной политики города.

Недавно в управлении градостроительного контроля Алматы сообщили о сносе очередного незаконного объекта - под снос попал трехэтажный дом. Решение о сносе принял суд.

В Алматы также приступили к сносу недостроенного паркинга севернее проспекта аль-Фараби. В акимате отмечали, что с конца 2009 года строительно-монтажные работы были приостановлены на уровне первых двух этажей.