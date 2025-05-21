Два трехэтажных дома начали сносить во второй раз в Алматы (фото)
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В Бостандыкском районе Алматы сносят два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходит уже не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Ранее управление градостроительного контроля уже сообщало о сносе двух трехэтажных домов. Они расположены на одном участке в микрорайоне Нур-Алатау по улице Тауасарұлы 71/21.
"В ходе внеплановой проверки данных объектов было установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов, в результате в отношении собственников (физлица) приняты административные меры.
Вскоре последовали длительные судебные разбирательства, по результатам которых 31 января 2024 года Постановлением Алматинского суда решение районного суда о сносе оставлено без изменения", - рассказали в акимате.
Снос был начат собственниками добровольно после решения суда, однако позднее выяснилось, что снос не был завершен в полном объеме.
Сегодня объекты сносят уже в принудительном порядке с участием судебных исполнителей.
Стоит отметить, в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 74 незаконных объекта.
Ранее мы сообщали, что в Алматы по поручению акима продолжается работа по усилению контроля за незаконным строительством - за несколько лет в городе снесли 88 незаконных объектов.
Также говорилось, что в городе по решению суда, в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов, был начат снос здания, расположенного по ул. Тлендиева, дом 137.
Кроме того, по решению суда снесли трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.
Также в городе были проведены работы по демонтажу несанкционированных торговых точек и объектов, расположенных на землях госфонда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247201-dva-trehetazhnyh-doma-nachali-snosit-vo-vtoroy-raz-v-almaty-foto/