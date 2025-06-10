Третью линию метро планируют построить в Алматы

В Алматы построят третью линию метро. Как сообщили в акимате города, УГМ проводит конкурс на разработку ТЭО на строительство ветки, которая соединит станцию "Сайран" и город Алатау, передает NUR.KZ.

"Объем инвестиций, источники финансирования, технические параметры, расположение станций и сроки строительства будут известны после утверждения технико-экономического обоснования", - сообщили в акимате города.

Между тем, на сайте госзакупок появились два объявления на разработку технико-экономического обоснования для строительства третьей линии метрополитена.

Сумма закупа на два года по одному из них составляет 896 459 961 тенге.

Первый участок линии пройдет от рынка "Мизам", далее с продолжением трассы вдоль шоссе Северного кольца до проспекта Рыскулова, далее трасса продолжается в юго-западном направлении до улицы Тлендиева и в южном направлении вдоль Тлендива до станции "Сайран".

Станция №1 - в район рынка "Ялян" вдоль шоссе Северное кольцо;

- в район рынка "Ялян" вдоль шоссе Северное кольцо; Станция №2 - в районе ТД "Адем" вдоль шоссе Северное кольцо;

в районе ТД "Адем" вдоль шоссе Северное кольцо; Станция №3 - на перекрестке Райымбек и Тлендиева;

- на перекрестке Райымбек и Тлендиева; Станция №4 - на перекрестке Толе би и Тлендиева;

- на перекрестке Толе би и Тлендиева; Станция №5 - на перекрестке Абая и Тлендиева с организацией пересадочного узла на первую линию.

Также в техспецификации говорится о необходимости предусмотреть соединительную ветку на первую линию метрополитена.

Длина участка линии в двухпутном исполнении составляет 8,4 км.

Разработка ТЭО для второго участка займет 1 351 054 778 тенге на два года. Он пройдет от ТПУ «Северный» вдоль магистрали А-3 до улицы Бурундайская, далее с продолжением трассы вдоль шоссе Северного кольца до рынка "Мизам".

Станция №1 - рядом с Gate City, на территории ТПУ "Северный";

- рядом с Gate City, на территории ТПУ "Северный"; Станция №2 - рядом с мкр. "Кемел";

- рядом с мкр. "Кемел"; Станция №3 - в районе перекрестка шоссе Северное кольцо и улицы Бурундайская;

- в районе перекрестка шоссе Северное кольцо и улицы Бурундайская; Станция №4 - расположен вдоль шоссе Северное кольцо на перекрестке с Торговым переулком;

- расположен вдоль шоссе Северное кольцо на перекрестке с Торговым переулком; Станция №5 - расположен вдоль шоссе Северное кольцо рядом с Военной частью;

- расположен вдоль шоссе Северное кольцо рядом с Военной частью; Станция №6 - рядом с рынком "Кенжехан";

- рядом с рынком "Кенжехан"; Станция №7 - в районе рынка "Мизам".

Также предусмотрена ветка до электродепо севернее ТПУ "Северный". Длина участка линии в двухпутном исполнении составит 13,1 км.

Разработать ТЭО должны до 31 мая 2026 года.

Напомним, в феврале этого года для удобства пассажиров и в связи с увеличением пассажиропотока на линию метро были выведены два дополнительных электроподвижных состава. Это позволило сократить интервал движения в утренние и вечерние часы пик до 3 минут 6 секунд.

До этого в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров. Произошло это после гибели человека, который упал на пути между вагонами. К слову, ограждения подверглись критике, на которую ответили в метрополитене города.

Мы также писали, что в декабре на семи станциях метро Алматы появилась сотовая связь с выходом в интернет, на остальных станциях проводятся работы по подключению.