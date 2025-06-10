Кладбище автобусов: старые "Ютонги" продали в качестве металлолома за 160 млн тенге

Старые "Ютонги", хранившиеся на так называемом кладбище автобусов в Алматинской области, продали с торгов за 160 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Лот был опубликован на портале электронной торговой площадки. Балансодержателем стало ТОО "Алматыэлектротранс", а на торги выставили 573 автобуса. Они были оценены как лом, а стартовая стоимость лота составляла 93 314 747 тенге.

Сейчас торги имеют статус состоявшихся, цена продажи при этом составила 160 332 109 тенге.

Находятся автобусы в селе Кайназар Алматинской области.

В описании говорится, что они непригодны к эксплуатации. Однако в течение двух месяцев после проведения аукциона покупатель должен вывезти металлолом.

Напомним, в июле 2023 года житель Алматы Аюп Бейбi поделился в Instagram необычной фотографией: молодой человек взобрался на крышу одного из автобусов, которые стоят недалеко от города на так называемом "кладбище автобусов".

"Кладбище автобусов" под Алматы общественники обнаружили еще в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что автобусы ЛиАЗ российского производства будут отремонтированы. Их обещали привести в порядок и вывести на линию.

В августе 2023 года руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев заявил, что автобусы 2010-2013 годов выпуска, из-за большого износа восстановлению не подлежат.

Также о "кладбище" в декабре высказывался аким Алматы Ерболат Досаев.

Кроме того, общественник Санжар Бокаев позднее нашел еще одно "кладбище автобусов".