Кладбище из новых автобусов обнаружили под Алматы

Кадры из видео. Источник: КТК

Под Алматы общественники обнаружили целое кладбище автобусов, среди которых как старые, так и новые, которые были закуплены всего несколько лет назад, передает КТК.

По словам общественника Владислава Захарова, на кладбище городских автобусов он наткнулся случайно. Здесь и старый, и новый транспорт. На большей части техники нет двигателей, выбиты окна, двери и полностью разобран салон.

"Автобусы ЛиАЗ не прослужили даже и трех лет. Их спокойно можно отремонтировать, вот эти зеленые. И выпустить на линию, они не имели больших проблем с ходовой частью. Ведь другие работают, а эти автобусы сняли с линии, разобрали и пустили на запчасти – под нож", - возмущается общественник.

По его словам, после такого хранения восстановить чиновникам относительно новые российские автобусы будет не так просто.

"Их прямо сейчас нужно ставить на тралы, везти в город, собирать обратно и ставить на линию. Иначе они больше никогда и никуда не поедут. На деньги налогоплательщиков были куплены эти автобусы. И они свой ресурс не отработали, и за это должен кто-то отвечать, а отвечать должны те, кто их угробил", - уверяет молодой человек.

Помимо этого транспорта, как отмечают журналисты телеканала, в пригород Алматы свезли еще порядка 400 китайских газовых автобусов. Их власти начали закупать с 2013 года, последние поставки завершились четыре года назад. Сейчас на линии такого вида транспорта осталось чуть больше десяти. При этом обслуживают они всего один городской маршрут. Но и их скоро снимут с рейса. Завод снял их с производства. Кузов, скорее всего, отправят на металлолом, а оставшееся разберут по запчастям.

А вот российские ЛиАЗы в "Алматыэлектротрансе" бросать не намерены. Планируют начать их ремонтировать. Специалисты говорят, что уже заказали необходимые запчасти. Объяснило руководство автопредприятия и то, как машины оказались на окраине города.

"Согласно нормам экологии, мы были вынуждены транспортировать эти автобусы с нашей базы. Вы же понимаете, если экологи подали бы на нас в суд, то в течение месяца нас обязали бы все вывезти. Мы чисто физически не смогли бы это сделать. И на протяжении 4-5 месяцев мы проводили эту работу. Первую партию автобусов мы уже привезли и начали восстанавливать. И буквально на прошлой неделе первая партия уже начала выходить", - заявил замгендиректора ТОО "Алматыэлетротранс" Талгат Абдрахманов.

В парке признали, что больше всего затрат по времени уходит на ремонт российских машин. Тем не менее, специалисты говорят, что до конца года в порядок приведут около 60 автобусов, после их снова выпустят на линию.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942511-kladbische-iz-novyh-avtobusov-obnaruzhili-pod-almaty/