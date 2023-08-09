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Что будет с "кладбищем автобусов" в Алматы, ответили в акимате

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Аюп Бейбi на фоне автобусов
Аюп Бейбi на фоне автобусов. Фото: instagram.com/ajupventure/

Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев ответил на вопрос, почему в городе несколько сотен автобусов оказались брошенными, передает корреспондент NUR.KZ.

На внеочередной VII сессии маслихата депутат Тимур Елеусизов задал вопрос, почему сложилась такая ситуация, что автобусы стоят на стоянке и не эксплуатируются.

"На стоянке находятся 823 автобуса, из них 651 - это ранее эксплуатировала компания "GreenBus" на основании доверительного управления. Автобусы 2010-2013 годов выпуска, из-за большого износа восстановлению они не подлежат.

А 157 автобусов мы передали на баланс Алматинской области. 15 единиц - ЛиАЗы - они стоят на ответхранении, закупаются запасные части, и планируем в текущем году их отремонтировать", - рассказала Телибаев.

Напомним, житель Алматы Аюп Бейбi поделился в Instagram необычной фотографией: молодой человек взобрался на крышу одного из автобусов, которые стоят недалеко от города на так называемом "кладбище автобусов".

"Кладбище автобусов" под Алматы общественники обнаружили в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что автобусы ЛиАЗ российского производства будут отремонтированы. Их обещали привести в порядок и вывести на линию.

Также ранее сообщалось, что в Алматы подняли стоимость проезда с 80 до 100 тенге при безналичном расчете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031855-chto-budet-s-kladbischem-avtobusov-v-almaty-otvetili-v-akimate/

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