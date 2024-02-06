Еще одно "кладбище": сотни автобусов, вывезенных из города, нашли под Алматы (видео)

В Сети появилось видео c еще одним "кладбищем автобусов" недалеко от Алматы. Экс-сотрудник "Алматыэлектротранс" заявил, что некоторые из них были приобретены только в 2021 году, передает NUR.KZ.

Видео на своей странице в Instagram разместил казахстанский политолог и общественный деятель Санжар Бокаев.

Согласно его информации, полигон с автобусами находится в селе Кайназар Енбекшиказахского района Алматинской области. Как заявил Бокаев, сюда были свезены почти новые автобусы из города Алматы.

Также на видео снят бывший сотрудник ТОО "Алматыэлектротранс", который, по его словам, проработал в компании более 10 лет. Мужчина утверждает, что, судя по бортовым номерам автобусов, некоторые из них были приобретены в 2018 и даже в 2021 годах.

"На сегодняшний день ни моточасы, ни их километраж не соответствует (норме выработки – прим. ред.). У них пробег очень маленький", – заявил мужчина.

Ролик прокомментировали представители ТОО "Алматыэлектротранс". По их словам, для улучшения качества воздуха в городе Алматы администрацией был принят план, где одной из мер является переход с дизельных автобусов на газовые и электрические.

"В связи с чем в рамках проекта экологизации общественного транспорта в 2023 году акиматом города Алматы для Товарищества было приобретено 600 новых автобусов на газовом топливе. При этом дизельные автобусы выходят из оборота города и будут направлены в регионы.

Процедура передачи автобусов в регионы занимает значительное время, в связи с чем дизельные автобусы, а также старые троллейбусы были транспортированы на территорию временного хранилища в поселке Кайназар Алматинской области", – сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас на территории показанного хранилища находится 282 единицы техники:

75 троллейбусов 2012 года;

автобусы дизельные марки "Лиаз" 2017-2018 годов– 133 единицы;

автобусы дизельные марки "Газель" 2016-2017 годов – 60 единиц;

автобусы дизельные марки "Паз" (Вектор) 2018 года – 14 единиц.

"Дополнительно отметим, что на территорию временного хранилища также производится перевозка автобусов с поселка Жетыген для подготовки к процедуре списания и последующей реализации на торгах", – добавили в "Алматыэлектротрансе".

Напомним, в июле прошлого года житель Алматы Аюп Бейбi поделился в Instagram необычной фотографией: молодой человек взобрался на крышу одного из автобусов, которые стоят недалеко от города на так называемом "кладбище автобусов".

"Кладбище автобусов" под Алматы общественники обнаружили еще в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что автобусы ЛиАЗ российского производства будут отремонтированы. Их обещали привести в порядок и вывести на линию.

В августе 2023 года руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев заявил, что автобусы 2010-2013 годов выпуска, из-за большого износа восстановлению не подлежат.

Также о "кладбище" в декабре высказывался аким Алматы Ерболат Досаев.

"Необходимо было в соответствии с существующими нормами провести обследование автобусов, эту работу мы начали. В следующем году мы завершим эту работу весной полностью. (...)

"Кладбище" будет ликвидировано и больше создавать их не будем, будем проводить списание", – заявлял аким.