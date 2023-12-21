"Больше создавать их не будем": аким Алматы рассказал о судьбе "кладбища автобусов"

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК рассказал о судьбе "кладбища автобусов", и какая работа ведется в отношении него, передает корреспондент NUR.KZ.

"Необходимо было в соответствии с существующими нормами провести обследование автобусов, эту работу мы начали. В следующем году мы завершим эту работу весной полностью. Каждый автобус должен быть обследован, участвует ревизионная комиссия – маслихата плюс специализированная организация.

То, что было заплачено (за хранение автобусов - прим.ред.), – в рамках госзакупок "Алматыэлектротранс" заплатит 175 млн тенге на 2023 год, но мы сейчас меняемся локацию. Нашли площадку в Енбекшиказахском районе около 5 га земли и будет договор на 26 месяцев, и сумма меньше 150 млн тенге. Это будет дешевле", – сообщил Досаев.

Он отметил, что Алматинская область 157 автобусов заберет себе.

"Мы предложили другим акиматам регионов, которым мы передадим на баланс. "Кладбище" будет ликвидировано и больше создавать их не будем, будем проводить списание", – заметил аким.

Он добавил, что региональные акиматы заберут старые автобусы на запчасти.

Напомним, ранее житель Алматы Аюп Бейбi поделился необычной фотографией: молодой человек взобрался на крышу одного из автобусов, которые стоят недалеко от города на так называемом "кладбище автобусов".

Также руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев говорил, что на стоянке находятся 823 автобуса, из них 651 - это ранее эксплуатировала компания "GreenBus" на основании доверительного управления. Автобусы 2010-2013 годов выпуска, из-за большого износа восстановлению они не подлежат.