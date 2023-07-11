"Картина необычная, ситуация плачевная": алматинца удивило "кладбище автобусов"

Аюп Бейбi на фоне автобусов. Фото: instagram.com/ajupventure/

Житель Алматы Аюп Бейбi поделился в Instagram необычной фотографией: молодой человек взобрался на крышу одного из автобусов, которые стоят недалеко от города на так называемом "кладбище автобусов", передает корреспондент NUR.KZ.

"Картина необычная, ситуация плачевная", — озаглавил свою публикацию алматинец Аюп Бейбi.

Он удивился: зачем списывать почти новые автобусы, если в городе наблюдается острая нехватка общественного транспорта.

"Если не ошибаюсь, общественный транспорт в городе субсидируется за счет государственных денег, то есть эти (автобусы) списали и вместо них купили еще новые? Очередной балаган, а-ля новые бордюры и асфальт?" — говорится в публикации.

Молодой человек предположил, что автобусы можно было бы отправить в другие города, если они оказались не нужны в Алматы.

"Кладбище автобусов" под Алматы общественники обнаружили в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что автобусы ЛиАЗ российского производства будут отремонтированы. Их обещали привести в порядок и вывести на линию.

В пресс-службе ТОО "Алматыэлектротранс" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в 2022 году было принято решение о передаче дизельных автобусов на баланс акимата Алматинской области. По данным ТОО, этот шаг позволит Алматинской области значительно улучшить вопрос общественного транспорта.

"На основании Постановления акима города Алматы от 22 октября 2022 года №4/547 было принято решение об изъятии из уставного капитала ТОО "Алматыэлектротранс" автотранспортных средств в количестве 300 единиц, работающих на дизельном топливе, и передать их в коммунальную собственность Алматинской области", — сообщили в пресс-службе.

Таким образом, в Алматинскую область были переданы автобусы марки ЛиАЗ, ГАЗ и ПАЗ. В "Алматыэлектротранс" отмечают, что все переданные автобусы являются дизельными и имели высокую степень износа.

"В свою очередь, в целях экологизации общественного транспорта акимат города Алматы запланировал приобретение 600 единиц газовых автобусов. Поставка 100 единиц автобусов планируется до конца текущего месяца. По оставшимся 500 единицам автобусов все конкурсы объявлены, определены поставщики. Поставка ожидается также до конца текущего года", — рассказали в пресс-службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028233-kartina-neobychnaya-situatsiya-plachevnaya-almatintsa-udivilo-kladbische-avtobusov/