Больше 7 млрд тенге потратят на борьбу с саранчой в Казахстане: МСХ обратилось к гражданам

В Минсельхозе заявили, что в этом году в Казахстане стало меньше саранчи, но на борьбу с ней потратят больше 7 млрд тенге, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, насекомые кочуют с территории приграничных государств. С этими набегами борются на межгосударственном уровне.

В Казахстане от вредителей обработано уже почти полтора миллиона из запланированных 2 миллионов гектаров. В химической обработке полей задействовано больше 400 единиц спецтехники, включая беспилотные аппараты.

Минсельхоз просит фермеров не поддаваться панике и не верить информации о якобы катастрофических масштабах нашествия саранчовых.

"Мы проводим разъяснительную работу с теми, кто распространяет информацию в социальных сетях. Нельзя сказать, что это делает один человек. Есть недопонимание со стороны населения – люди, не учитывая природные особенности саранчи, сразу выкладывают видео в соцсети, как только она появляется. Ее распространение находится на особом контроле Министерства сельского хозяйства", - заявил заместитель председателя Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК Саят Сакмолдин.

Источник: КТК

Напомним, в прошлом году в Минсельхозе заявляли, что нашествие саранчи - это природная цикличность. При этом саранчу не собираются уничтожать полностью, чтобы не навредить экосистеме.

В мае прошлого года в правительстве показали новый метод противодействия вредителям - дроны.

В июле 2024 года в области Абай саранча буквально покрыла собой дороги и луга. Сельчане опасались, что вредители могут уничтожить посевы пшеницы. Чиновники заявляли, что ситуация под контролем. Для химобработки задействовали 19 спецмашин и один сверхлегкий самолет.

В Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля, в Туркестанской области фермеры также жаловались на нашествие насекомых. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумангарин заявлял, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году".

В Костанайской области жители южных районов тоже жаловались на появление саранчи. В территориальной инспекции Минсельхоза сообщили о проведении активной обработки пестицидами.