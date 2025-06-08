Новый аким Алматы Сатыбалды высказал недовольство из-за бордюров и асфальта в городе

Аким Алматы Дархан Сатыбалды дал указание проводить работы по замене бордюров и асфальта только при наличии повреждений, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате, Дархан Сатыбалды проверил реализацию проектов в Бостандыкском районе города.

Отмечается, что в сквере по проспекту Назарбаева и улицы Ганди строят пруд, бурят скважины, прокладывают инженерные сети. А работы по реконструкции моста через реку Есентай завершены на 60%.

"Работы приостанавливались для сохранения зеленых зон, проект скорректирован. Аким потребовал сдать объект без задержек и с учетом эстетики прибрежной зоны", - отметили в акимате.

Кроме того, до октября планируют благоустроить пешеходную зону по улице Торайгырова. При этом, Сатыбалды остался недоволен заменой бордюров и асфальта без дефектов.

"Глава города выразил недовольство заменой бордюров и асфальта без дефектов и обратил внимание ответственных специалистов, что менять их необходимо только в крайних случаях при наличии сильных сколов и повреждений", - сказано в сообщении.

Напомним, 24 мая состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили кандидатуру Дархана Сатыбалды на пост акима южной столицы.

В тот же день Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года. До этого Сатыбалды возглавлял Туркестанскую область. Ранее он также работал в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и занимал дипломатические посты за рубежом.

Вскоре министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев ответил на вопрос о возможной новой волне точечного строительства в связи с назначением нового акима.

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