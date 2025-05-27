Не будет ли проблем с точечной застройкой в Алматы при новом акиме, рассказал министр

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев ответил на вопрос о возможной новой волне точечного строительства в связи с назначением нового акима, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты во время брифинга в правительстве напомнили, что в Алматы назначили нового акима - Дархана Сатыбалды. По данным СМИ, братья нового акима "связаны со строительным бизнесом".

"У горожан возникает обеспокоенность: не усугубится ли и без того острая проблема точечной застройки в городе? Есть ли у министерства план по развитию Алматы, и будете ли вы контролировать, чтобы акимат не способствовал уплотнению застройки через непрозрачные схемы?", - поинтересовались представители СМИ.

В ответ Ерсайын Нагаспаев заявил, что вопрос точечной застройки находится на особом контроле министерства.

"Сейчас мы внедрили механизм, при котором не только местные исполнительные органы вносят изменения в планы детальной планировки и в генеральные планы, но и на финальном этапе подключается наша ведомственная организация", - пояснил он.

Напомним, 24 мая состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили кандидатуру Дархана Сатыбалды на пост акима южной столицы.

В тот же день Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

До этого Сатыбалды возглавлял Туркестанскую область. Ранее он также работал в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и занимал дипломатические посты за рубежом. Подробнее о том, что известно о новом акиме Алматы, читайте здесь.

Сегодня сообщалось, что Дархан Сатыбалды обратился к жителям южной столицы, опубликовав пост в соцсетях.