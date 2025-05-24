Что известно о новом акиме Алматы Дархане Сатыбалды

Дархан Сатыбалды назначен новым акимом Алматы, сменив на этом посту Ерболата Досaeва. Кандидатура Сатыбалды была согласована депутатами маслихата 24 мая. Что известно о новом градоначальнике южной столицы, читайте в материале NUR.KZ.

Новому акиму Алматы Дархану Сатыбалды — 51 год. Он родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область).

Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина и Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.⠀

Свою трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии "Келес" Келесского района.

С 2000 по 2006 год работал в Министерстве финансов и Управлении делами президента.

С 2007 по 2010 год занимал должности заместителя директора бюджетного и финансового департаментов Министерства образования и науки, а также заместителя председателя Комитета науки.

В 2010 году возглавил один из департаментов Комитета национальной безопасности.

С 2011 по 2013 год работал заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра.

В 2013 году был назначен акимом Шымкента.

С 2015 по 2017 годы занимал пост первого заместителя акима Южно-Казахстанской области, также избирался депутатом сената парламента.

С марта 2019 года до 2022 года был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане.

В августе 2022 года Дархан Сатыбалды стал акимом Туркестанской области, в декабре того же года был переназначен на эту должность.

6 января 2025 года был назначен первым заместителем руководителя Администрации президента РК. Сегодня был освобожден от этой должности.

Также сегодня, 24 мая, депутаты маслихата Алматы согласовали его кандидатуру на пост акима города, после чего указ о назначении подписал президент Касым-Жомарт Токаев. На этом посту Сатыбалды сменил Ерболата Досaeва. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.