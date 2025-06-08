Ученые озвучили неутешительный прогноз о снижении уровня воды в Каспийском море

Океанолог Владимир Шевченко заявил, что в ближайшие 25-50 лет уровень воды в Каспийском море будет постоянно снижаться, а помешать этому "очень сложно", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

И.о. директора института океанологии имени П.Ширшова Владимир Шевченко рассказал изданию о прогнозе ученых о снижении уровня воды в Каспийском море.

"Помешать снижению уровня сложно. Это, во многом, природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, которое привело к резкому увеличению испарения с зеркала моря. Даже слегка уменьшить снижение уровня моря - тоже сложно. При том, что сток Волги в последние годы действительно снижается, назвать ее основным виновником обмеления мы не можем", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что правильнее говорить именно о снижении уровня моря, а не об его обмелении, поскольку за 30 лет произошло снижение уровня на 3 метра при его максимальной глубине 1015 метров.

Ученый также отметил, что предрекать Каспийскому морю судьбу Аральского совершенно некорректно.

"Аральское море - обратный пример, потому что его действительно погубил человек, хотя и здесь не обошлось без климатических факторов, которые привели к увеличению испарения и уменьшению осадков на водосборе впадающих рек. При этом водоем уже удалось частично спасти путем строительства плотины между Малым Аралом на севере и Большим Аралом на юге", - добавил Шевченко.

Напомним, осенью Владимир Шевченко также высказался о возможности скорого исчезновения Каспийского моря. По его словам, колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами.

Обмеление Каспийского моря

Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий. По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета - на кадрах видно высохшее Каспийское море. Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.

В апреле текущего года вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз в мажилисе высказался о рисках обмеления Каспийского моря.