Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дождь и жара до +35 градусов: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье

Опубликовано:

Люди сидят в тени деревьев
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Busa Photography/Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в воскресенье, 8 июня. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до +26 градусов, а ночью опустится. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

В Астане прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра - 10,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. Днем столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Скорость ветра - 6,1 м/с.

Накануне сообщалось, что штормовые предупреждения объявили в Астане, Алматы, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье.

До этого синоптики сообщили, что погоду большей части территории Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

Также в РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253123-dozhd-i-zhara-do-35-gradusov-kakaya-pogoda-budet-v-astane-almaty-i-shymkente-v-voskresene/

Автор: Самат Каримов

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дождь и жара до +35 градусов: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье