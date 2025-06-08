Дождь и жара до +35 градусов: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в воскресенье, 8 июня. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до +26 градусов, а ночью опустится. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

В Астане прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра - 10,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. Днем столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Скорость ветра - 6,1 м/с.

Накануне сообщалось, что штормовые предупреждения объявили в Астане, Алматы, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье.

До этого синоптики сообщили, что погоду большей части территории Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

Также в РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".