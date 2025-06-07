Погода резко испортится в Астане, Алматы и ряде регионов Казахстана

Штормовые предупреждения объявили в Астане, Алматы, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье, 8 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В воскресенье в Алматы ожидается гроза. Ветер при грозе, порывы 15 м/с.

В Астане возможны гроза, днем сильный дождь, град, шквал, ветер, порывы 15-18 м/с.

В воскресенье в Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня на севере и в центре Кызылординской области возможны гроза, шквал, пыльная буря, ветер 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на западе и севере Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. По региону сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня на востоке, в центре и горных районах области Жетісу может быть гроза. Ветер на севере, востоке региона, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке региона - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер на севере, востоке, в горных районах региона, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе региона - чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня ночью на юго-западе области Абай возможна гроза. Днем на западе, севере, в центре региона - гроза, град. Ветер ночью на юге, в центре области 15-20, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем по региону ожидается сильная жара 36 градусов. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и востоке Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе, востоке региона сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье утром и днем на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области возможны гроза и град. Ветер утром и днем на севере, востоке, юге региона 15-20 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке региона сохранится высокая пожарная опасность.

8 июня днем на юге и западе Западно-Казахстанской области может быть гроза. Ветер днем на юге, западе региона, порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье ночью на севере области Ұлытау ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области - гроза, град, шквал. Ветер днем на востоке, юге, в центре региона, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня в Акмолинской области ночью на севере, востоке, юге региона, днем на юге, востоке области ожидается сильный дождь. Ночью - гроза, днем на юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге, востоке области - туман. Ветер на западе, севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На юге Актюбинской области возможна гроза. Ветер днем на юге, западе, порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе региона - чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня днем на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере региона, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер днем, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области возможна гроза, на западе, севере, востоке региона - сильный дождь, днем град, шквал. Ветер на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.

В воскресенье на юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ветер утром и днем на востоке, юге региона 15-20 м/с. На юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня в Северо-Казахстанской области на юге, востоке региона ожидается гроза. Ветер на западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье в горных районах Жамбылской области может быть гроза. Ветер в горных районах 15-20 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области может быть ветер на горных перевалах 15-20 м/с. В центре региона сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах - чрезвычайная пожарная опасность.