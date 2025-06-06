Град и сильные дожди обещают синоптики казахстанцам в выходные

В Казахстане в предстоящие выходные одидаются дожди, возможно выпадение града в ряде регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, погоду большей части территории Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. В предстоящие выходные ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, востоке, в центре РК - сильные дожди, с выпадением града.

Температура воздуха днем на западе страны повысится от 22-30 градусов тепла до сильной жары 30-37 градусов, на северо-западе страны повышение температуры от 20-30 до 23-33 градусов тепла, на севере республики преобладающая температура 18-28 градусов тепла, на востоке, в центре Казахстана прогнозируется понижение температуры воздуха от 23-34, местами сильной жары 35-38 градусов до 20-33 градусов тепла.

На юге Казахстана ожидается повышение от 25-35 до 29-37 градусов тепла, на юго-востоке страны сохраняется сильная жара 30-39 градусов.

На прошлой неделе синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

"В первой декаде июня на фоне повышенного температурного фона во всех регионах Казахстана прогнозируются частые кратковременные грозовые дожди. Лишь в отдельные дни при смене тропических воздушных масс более прохладным атлантическим воздухом будет спад жары", - прогнозировали специалисты.

В первой декаде на западе республике ожидается понижение температуры воздуха. В Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях, а также в области Ұлытау днем до +20...+30 градусов, но в конце декады вновь прогнозируется днем повышение температуры до +25...+32 градусов.