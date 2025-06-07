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Дождь и град обещают в одном из мегаполисов Казахстана

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Град разбил лобовое стекло авто
Град разбил стекло. Иллюстративное фото: Aitor Diago/Getty Images

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 7 июня. В одном из мегаполисов возможны дождь и град. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до 19 градусов тепла. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь, грозу и град. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +31 градуса, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 6,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253015-dozhd-i-grad-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

Создано с помощью автоматизации

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дождь и град обещают в одном из мегаполисов Казахстана