Дождь и град обещают в одном из мегаполисов Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 7 июня. В одном из мегаполисов возможны дождь и град. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до 19 градусов тепла. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь, грозу и град. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +31 градуса, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 6,7 м/с.