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Дельтаплан, самолеты и дроны направили на борьбу с саранчой в центре Казахстана (видео)

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Саранча
Саранча. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Карагандинской области борются с нашествием саранчи. На борьбу с насекомыми вылетели два самолета, один дельтаплан и четыре дрона, передает телеканал "Астана".

По словам специалистов, это уже вторая волна вредителей за последний месяц. Сейчас места скопления насекомых с высоты обрабатывают химическими реагентами.

Такое обилие саранчи эксперты объясняют слишком теплой зимой - многим особям удалось выжить и подрасти весной. 

Уже обработано 1600 гектаров земли. Вместе с тем, специалисты пока не считают ситуацию критической. Наблюдается только около 30% насекомых от общего прогноза. Однако у фермеров эти цифры вызывают тревогу.

"Выживаемость была хорошая из-за благоприятных условий зимовки яиц, и вот такая сейчас у нас ситуация. Но она стабильная сейчас, выявляем места скопления итальянской саранчи на квадратный метр 100-150 штук. Площади обрабатываются сейчас.

Переходов на посевы пшеничных или других культур не наблюдается, и, я думаю, не будет", - заявил директор Карагандинского областного филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Кайрат Мухамеджанов.

По данным телеканала, обработка ведется в 15 регионах страны.

Напомним, в прошлом году в Минсельхозе заявляли, что нашествие саранчи - это природная цикличность. При этом саранчу не собираются уничтожать полностью, чтобы не навредить экосистеме.

В мае прошлого года в правительстве показали новый метод противодействия вредителям - дроны.

В июле 2024 года в области Абай саранча буквально покрыла собой дороги и луга. Сельчане опасались, что вредители могут уничтожить посевы пшеницы. Чиновники заявляли, что ситуация под контролем. Для химобработки задействовали 19 спецмашин и один сверхлегкий самолет.

В Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля, в Туркестанской области фермеры также жаловались на нашествие насекомых. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумангарин заявлял, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году".

В Костанайской области жители южных районов тоже жаловались на появление саранчи. В территориальной инспекции Минсельхоза сообщили о проведении активной обработки пестицидами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251998-deltaplan-samolet-i-drony-napravili-na-borbu-s-saranchoy-v-centre-kazahstana-video/