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Охоту на самок сайгаков могут разрешить в Казахстане

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Сайгаки в степи
Сайгаки. Иллюстративное фото: instagram.com/sakendildakhmet

Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев в кулуарах сената рассказал, могут ли разрешить охоту на сайгаков, передает корреспондент NUR.KZ. По его словам, это может произойти уже в текущем году.

"Мы этот вопрос рассматриваем. Но здесь много рисков. У нас огромные просторы, а инспекторов недостаточно, чтобы следить за каждым охотником", - сказал Ерлан Нысанбаев.

Он напомнил, что опыт охоты на сайгаков был в советское время, но после пришлось столкнуться с другими последствиями.

"В один из годов открыли охоту - и вся степь оказалась усыпана телами сайгаков с отпиленными рогами. Поэтому мы думаем в этом году разрешить охоту только на самок. Возможно исключительно на самок. Но сейчас обсуждаем с охотничьими организациями, как это технически реализовать, каждый шаг", - резюмировал он.

Ранее в мажилисе была поднята тема о том, на фоне роста поголовья сайгаков, фермеры заявили, что вынуждены выгонять их с полей. А депутат Павел Казанцев удивил своим жестким предложением расправляться с сайгаками в Казахстане "как на войне".

В мае этого года аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков. Отмечалось, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях.

В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

А в марте в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251923-ohotu-na-samok-saygakov-mogut-razreshit-v-kazahstane/