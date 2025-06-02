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Жара и сильные осадки: синоптики рассказали о погоде в первую неделю лета

Опубликовано:

Осадки
Осадки. Иллюстративное фото: Towasit Kongton/Getty Images

С 3 по 5 июня на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: дожди с грозами и порывистый ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, с 3 по 5 июня днем в северных, северо-западных регионах ожидается сильный дождь, возможен град. А на юго-западе, юге и юго-востоке возможна пыльная буря.

Неустойчивая погода связана с прохождением северо-западного циклона и атмосферных фронтов связанных с ним.

Что касается температуры воздуха, в ряде регионов ожидается потепление.

Так, на востоке ожидается небольшое повышение ночью от 7-18 до 9-20 тепла, днем от 22-33 до 24-35 тепла. На юго-востоке небольшое повышение от 5-15 до 7-17 градусов тепла, днем от 22-30 до 25-35 градусов тепла.

Днем в южных регионах ожидается сильная жара 40-42 градуса.

И только на севере Казахстана в эти дни ожидается небольшое понижение температур воздуха ночью от 10-17 до 8-15 градусов тепла, днем от 25-30 до 18-23 градусов тепла.

Напомним, сегодня сообщалось, что апрель 2025 года в Казахстане отличился аномально высокой температурой, установив новые рекорды во многих регионах страны.

Информировали и о том, что в первую неделю лета в Алматы жаркие дни будут сменяться дождями, в Шымкенте синоптики прогнозируют жару до 41 градуса, а жителям Астаны обещают небольшое похолодание и дожди.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечается, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251404-zhara-i-silnye-osadki-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-pervuyu-nedelyu-leta/