Небольшое похолодание и дожди обещают жителям Астаны на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, со 2 по 8 июня, ожидаются небольшое дожди и похолодание до 12 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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2 июня в Астане будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 27 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 8,7 м/с.

3 июня ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 23 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 17 градусов. Скорость ветра составит до 8,1 м/с.

4 июня обещают небольшой дождь. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 24 градусов, а ночью опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.

5 июня в Астане вновь ожидается небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 17 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 12 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,4 м/с.

6 июня прогнозируют ясную погоду без осадков. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

7 июня осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,3 м/с.

8 июня, по прогнозам, будет облачно. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.