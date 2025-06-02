Аномально теплый: апрель 2025 года побил температурные рекорды по Казахстану

Апрель 2025 года в Казахстане отличился аномально высокой температурой, установив новые рекорды во многих регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в апреле среднемесячная температура воздуха на большей части страны была теплее обычного на 1-6 градусов.

В течение месяца часто фиксировались новые абсолютные максимумы температуры воздуха, многие из которых значительно превышали предыдущие показатели.

В первой декаде апреля на юге, востоке, севере и в центре страны были зафиксированы температурные рекорды.

В частности, 4 апреля были обновлены рекордные показатели температуры воздуха на следующих метеорологических станциях (далее - МС):

на МС Астана воздух прогрелся до +19,5 °C, превзойдя рекорд 2023 года (+18,0 °C);

воздух прогрелся до +19,5 °C, превзойдя рекорд 2023 года (+18,0 °C); на МС Актогай ( Карагандинская область ) температура достигла +19,4 °C, превысив рекорд 2020 года (+14,5 °C);

) температура достигла +19,4 °C, превысив рекорд 2020 года (+14,5 °C); на МС Кзылжар ( область Ұлытау ) зафиксирована температура +24,5 °C, что выше максимума 2019 года (+20,3 °C);

) зафиксирована температура +24,5 °C, что выше максимума 2019 года (+20,3 °C); на МС Баянаул ( Павлодарская область ) температура поднялась до +21,4 °C, существенно превысив рекорд 2012 года (+18,2 °C);

) температура поднялась до +21,4 °C, существенно превысив рекорд 2012 года (+18,2 °C); на МС Баршатас ( область Абай ) температура достигла +21,4 °C, превысив предыдущий рекорд 2009 года (+18,4 °C);

) температура достигла +21,4 °C, превысив предыдущий рекорд 2009 года (+18,4 °C); на МС Алматы зафиксирована температура +25,8 °C, что выше предыдущего рекорда 1999 года (+24,6 °C);

зафиксирована температура +25,8 °C, что выше предыдущего рекорда 1999 года (+24,6 °C); на МС Уюк ( Жамбылская область ) температура повысилась до +28,6 °C, превзойдя рекорд 1969 года (+27,2 °C);

) температура повысилась до +28,6 °C, превзойдя рекорд 1969 года (+27,2 °C); на МС Туркестан (Туркестанская область) температура достигла +31,0 °C, обновив рекорд 2022 года (+28,8 °C).

7 апреля на МС Петропавловск (Северо-Казахстанская область) воздух прогрелся до +21,6 °C, обновив рекорд 1995 года (+19,8 °C).

8 апреля на МС Астана температура воздуха достигла +20,5 °C, превысив прежний рекорд 2013 года, который составлял +20,1°C.

9 апреля на МС Кокшетау (Акмолинская область) температура поднялась до +19,3 °C, что также превысило рекорд 1997 года (+17,8 °C).

10 апреля на МС Петропавловск (Северо-Казахстанская область) температура достигла +24,5 °C, что превысило максимальный показатель 2012 года (+21,8 °C).

Во второй декаде апреля рекордов было не меньше: так, 11 апреля на МС Семей температура достигла +25,2 °C, обновив максимальное значение 1956 года (+25,0 °C), а на МС Арал тенизи (Кызылординская область) - +32,0 °C, превысив рекорд 2013 года (+30,5 °C).

12 апреля:

на МС Балхаш ( Карагандинская область ) воздух прогрелся до +29,0 °C, что существенно превысило рекорд 2001 года (+25,7 °C),

) воздух прогрелся до +29,0 °C, что существенно превысило рекорд 2001 года (+25,7 °C), на МС Павлодар ( Павлодарская область ) - +28,6 °C, превысив рекорд 2012 года (+26,7 °C),

) - +28,6 °C, превысив рекорд 2012 года (+26,7 °C), на МС Семей ( область Абай ) было +28,6 °C, превышен рекорд 2013 года (+27,2 °C),

) было +28,6 °C, превышен рекорд 2013 года (+27,2 °C), на МС Оскемен ( Восточно-Казахстанская область ) - +29,3 °C, обновив рекорд 2013 года (+27,9 °C),

) - +29,3 °C, обновив рекорд 2013 года (+27,9 °C), на МС Жаркент (область Жетісу) - +30,3 °C, превысив максимальное значение 2013 года (+29,6 °C).

13 апреля на МС Риддер (Восточно-Казахстанская область) температура достигла +27,2 °C, обновив рекорд 2013 года (+24,3 °C), а на МС Уюк (Жамбылская область) - +30,2 °C, превысив показатель 2011 года (+29,8 °C).

14 апреля на МС Риддер (Восточно-Казахстанская область) зафиксирована температура +24,8 °C, что выше максимума 1980 года (+23,0 °C).

И в третьей декаде апреля в различных регионах Казахстана были зафиксированы новые абсолютные максимумы температуры воздуха.

На МС Костанай ( Костанайская область ) 22 апреля температура достигла +27,1 °C, обновив рекорд 1995 года (+25,4 °C),

) 22 апреля температура достигла +27,1 °C, обновив рекорд 1995 года (+25,4 °C), в Актюбинской области, на МС Аяккум ( Актюбинская область ) 24 апреля температура воздуха поднялась до +30 °C, обновив рекорд 1994 года (+29,1 °C),

) 24 апреля температура воздуха поднялась до +30 °C, обновив рекорд 1994 года (+29,1 °C), 23 апреля на МС Есиль ( Акмолинская область ) зафиксировано +27,1 °C, что выше рекорда 1991 года (+25,2 °C),

) зафиксировано +27,1 °C, что выше рекорда 1991 года (+25,2 °C), на МС Экибастуз (Павлодарская область) было +26,3 °C, в 1959 году - +25,0 °C.

26 апреля в Кызылординской области были установлены новые рекорды:

на МС Кызылорда температура достигла +35,6 °C, превысив рекорд 2006 года (+34,9 °C);

на МС Ширик-Рабат зафиксировано +36,9 °C, что значительно выше предыдущего максимума 1994 года (+33,0 °C);

на МС Арал тенизи - +31,1 °C (2012: +30,0 °C).

27 апреля на МС Тараз (Жамбылская область) было зафиксировано +34,5 °C, 28 апреля - +35,9 °C (предыдущие рекорды: +33,2 °C, 2006 год и +31,9 °C - 1997 год соответственно).

На МС Туркестан (Туркестанская область) 27 и 28 апреля было отмечено +37,7 °C и +36,4 °C, обновились рекорды 2020 года +35,9 °C, и 1932 года +34,8 °C, на МС Шымкент 28 апреля температура достигла отметки +35,6 °C, перекрыв рекорд 2021 года +31,6 °C).

На МС Жезказган (область Ұлытау) 28 апреля было отмечено +30,9 °C, обновлен рекорд 2021 года +30,0 °C.

На МС Алматы 29 апреля температура составила +32,7 °C, что выше рекорда 1997 года (+31,5 °C), на МС Уюк (Жамбылская область) было зафиксировано +36,2 °C, что выше рекорда 1988 года +32,8 °C.

Аномально высокие температуры сопровождались и интенсивными осадками в ряде районов Алматинской области.

5 апреля на АМС Шымбулак выпало 35,0 мм, на АМС Туюксу - 34,9 мм, на турбазе Алматау - 33,4 мм. В период с 07 по 08 апреля на турбазе Алматау было зафиксировано выпадение 32,2 мм осадков в виде сильного дождя.

Таким образом, апрель 2025 года стал одним из самых жарких в истории метеонаблюдений, подтвердив тенденцию к учащению температурных аномалий на фоне глобального изменения климата.

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +11,5°С, что было выше нормы на 5,0°, при норме +6,5°С. Самая низкая температура воздуха (-5.6°) была 19 апреля. Самая высокая температура воздуха +27.2° было зафиксировано 28 апреля. Выпало 26 мм осадков, при норме за месяц 22 мм.

Напомним также, как сообщалось сегодня, в первую неделю лета в Алматы жаркие дни будут сменяться дождями, в Шымкенте синоптики прогнозируют жару до 41 градуса, а жителям Астаны обещают небольшое похолодание и дожди.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечается, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".