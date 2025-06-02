Жаркие дни будут сменяться дождями в первую неделю лета в Алматы

В Алматы в ближайшие 7 дней, со 2 по 8 июня, ожидается переменчивая погода - жаркие дни будут сменяться дождями. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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2 июня в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 19 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 24 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

3 июня ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 21 градуса. Максимальная температура составит плюс 26 градусов, а минимальная – плюс 17 градусов. Скорость ветра составит до 5,2 м/с.

4 июня будет облачно, без осадков. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 29 градусов, а ночью опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

5 июня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 26 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 31 градуса, а опуститься может до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,6 м/с.

6 июня будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 27 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, а ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

7 июня вновь ожидается дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 24 градуса. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, минимальная – плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,7 м/с.

8 июня, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 21 градус. Воздух может прогреться и до плюс 26 градусов, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.