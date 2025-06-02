Жару до 41 градуса прогнозируют в Шымкенте в первую неделю лета

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, со 2 по 8 июня, обещают жаркую погоду, лишь в конце недели в город придут дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

2 июня в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 33 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

3 июня ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 27 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, а минимальная – плюс 18 градусов. Скорость ветра составит до 6,0 м/с.

4 июня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Средняя температура – плюс 29 градусов. Днем температура поднимется до плюс 37 градусов, а ночью опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

5 июня в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем – плюс 31 градус. Максимально температура поднимется до плюс 39 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 7,6 м/с.

6 июня ожидается погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 32 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 41 градуса, а ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 8,8 м/с.

7 июня обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 24 градуса. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,6 м/с.

8 июня, по прогнозам, вновь прогнозируют небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 34 градусов, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.