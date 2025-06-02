Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жару до 41 градуса прогнозируют в Шымкенте в первую неделю лета

Опубликовано:

Человек льет на себя воду в жару
Жара. Иллюстративное фото: AlesVeluscek/Getty Images

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, со 2 по 8 июня, обещают жаркую погоду, лишь в конце недели в город придут дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

2 июня в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 33 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

3 июня ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 27 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, а минимальная – плюс 18 градусов. Скорость ветра составит до 6,0 м/с.

4 июня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Средняя температура – плюс 29 градусов. Днем температура поднимется до плюс 37 градусов, а ночью опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

5 июня в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем – плюс 31 градус. Максимально температура поднимется до плюс 39 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 7,6 м/с.

6 июня ожидается погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 32 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 41 градуса, а ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 8,8 м/с.

7 июня обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 24 градуса. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,6 м/с.

8 июня, по прогнозам, вновь прогнозируют небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 34 градусов, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251206-zharu-do-41-gradusa-prognoziruyut-v-shymkente-v-pervuyu-nedelyu-leta/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жару до 41 градуса прогнозируют в Шымкенте в первую неделю лета