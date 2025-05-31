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Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в последний день весны

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Весна. Иллюстративное фото: gitusik/Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 31 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до +24 градусов, а ночью опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра – 10,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до +31 градуса, ночью опустятся до +15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,7 м/с.

Стоит отметить, что штормовое предупреждение объявили синоптики на субботу, 31 мая, в связи с ухудшением погодных условий - в ряде регионов ожидаются грозы и град.

Также специалисты метеослужбы опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечается, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250840-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-den-vesny/

Автор: Виктор Николаев

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Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в последний день весны