Грозы, град и пыльные бури прогнозируют синоптики в эту субботу в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили синоптики на субботу, 31 мая, в связи с ухудшением погодных условий - в ряде регионов ожидаются грозы и град, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

31 мая в горных районах области Жетісу днем ожидается гроза. На севере, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай на юго-западе днем ветер скоростью 15-18 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане 31 мая днем ожидается гроза, град.

Ночью на севере Акмолинской области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град. Днем на востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Кокшетау 31 мая днем ожидается гроза.

На севере, востоке Карагандинской области днем ожидается гроза. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Караганде днем ожидается гроза.

В области Ұлытау ожидается ветер - днем на востоке, юге, в центре области порывы скоростью 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане 31 мая днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-18 м/с.

В Мангистауской области днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актау 31 мая сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области на горных перевалах ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 31 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

И в Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области днем ожидается гроза. На востоке, в горных районах области ветер - порывы скоростью 17-22 м/с.

В Конаеве днем ожидается ветер - порывы скоростью 17 м/с.

31 мая утром и днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области - высокая пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидается пыльная буря, порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Актюбинской области днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке, западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе 31 мая сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Атырауской области днем ожидается пыльная буря. Днем на севере, востоке, юге области ветер скоростью 15-20 м/с. Днем по области сохранится сильная жара 35-38 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность, на севере области также прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау днем сохранится сильная жара 36 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 31 мая на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем - гроза, на севере, востоке области - град. На севере, востоке, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ожидается гроза, град, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере, юге области - пыльная буря. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе 31 мая днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 31 мая ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодаре сохранится высокая пожарная опасность.

31 мая днем на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.