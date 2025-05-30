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Сильные дожди, пыльные бури и жара: какой будет погода в первые дни лета в Казахстане

Опубликовано:

Дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В первые дни лета на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, возможен град, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, днем 1 июня в горных районах юго-востока и 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди.

На юго-западе, юге, юго-востоке ожидается пыльная буря.

На западе, северо-западе ожидается спад сильной жары.

На остальной территории РК ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Днем в центре, на юге страны прогнозируется сильная жара 35-40 градусов.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 30 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают теплую погоду без осадков.

Также синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в последние дни весны, 29-31 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250603-silnye-dozhdi-pylnye-buri-i-zhara-kakoy-budet-pogoda-v-pervye-dni-leta-v-kazahstane/