Грозит ли казахстанцам дефицит мест в поездах в период отпусков, рассказали в Минтрансе

Глава Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ Жанибек Тайжанов на брифинге СЦК рассказал, какие маршруты оснастят дополнительными поездами этим летом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для обеспечения доступности перевозок запланирована организация 12 дополнительных летних маршрутов, в том числе 9 маршрутов направления Алаколь и три маршрута - это с Астаны направлением Алматы, Шымкент, и один маршрут Балхаш - Караганда, который был открыт в этом году. Данные меры в целом позволят создать порядка 300 тыс. дополнительных мест в поездах на летний период", - сказал он.

В ведомстве говорят, что по мере возрастания потока пассажиров периодически будет увеличиваться и длина составов существующих поездов путем прицепки дополнительных вагонов.

"Благодаря данной мере мы рассчитываем, что в этот летний период дополнительно будет предоставлено порядка еще 1 млн мест", - заверил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что в предстоящий летний период до курортной зоны Балхаш будут запущены дополнительные поезда. Всего будет организовано 10 железнодорожных сообщений.

Также мы писали, что на лето в Казахстане запустят 11 дополнительных железнодорожных маршрутов - допсоставы будут курсировать с июня по сентябрь.

Напомним также, что с весны в Казахстане запустили новое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом. По планам поезд должен курсировать через день.

Отметим, что дополнительные поезда в Казахстане запускали и на мартовские, и на декабрьские праздники.