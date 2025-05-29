Грозит ли казахстанцам дефицит мест в поездах в период отпусков, рассказали в Минтрансе
Опубликовано:
Глава Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ Жанибек Тайжанов на брифинге СЦК рассказал, какие маршруты оснастят дополнительными поездами этим летом, передает корреспондент NUR.KZ.
"Для обеспечения доступности перевозок запланирована организация 12 дополнительных летних маршрутов, в том числе 9 маршрутов направления Алаколь и три маршрута - это с Астаны направлением Алматы, Шымкент, и один маршрут Балхаш - Караганда, который был открыт в этом году. Данные меры в целом позволят создать порядка 300 тыс. дополнительных мест в поездах на летний период", - сказал он.
В ведомстве говорят, что по мере возрастания потока пассажиров периодически будет увеличиваться и длина составов существующих поездов путем прицепки дополнительных вагонов.
"Благодаря данной мере мы рассчитываем, что в этот летний период дополнительно будет предоставлено порядка еще 1 млн мест", - заверил спикер.
Напомним, ранее сообщалось, что в предстоящий летний период до курортной зоны Балхаш будут запущены дополнительные поезда. Всего будет организовано 10 железнодорожных сообщений.
Также мы писали, что на лето в Казахстане запустят 11 дополнительных железнодорожных маршрутов - допсоставы будут курсировать с июня по сентябрь.
Напомним также, что с весны в Казахстане запустили новое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом. По планам поезд должен курсировать через день.
Отметим, что дополнительные поезда в Казахстане запускали и на мартовские, и на декабрьские праздники.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250348-grozit-li-kazahstancam-deficit-mest-v-poezdah-v-period-otpuskov-rasskazali-v-mintransporta/