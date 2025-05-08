Дополнительные поезда запустят в Казахстане на лето: куда и когда
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На лето в Казахстане запустят 11 дополнительных железнодорожных маршрутов - допсоставы будут курсировать с июня по сентябрь, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.
Как пояснили в нацкомпании, решение принято для удовлетворения высокого спроса пассажиров в сезон отпусков. В расписание включены новые поезда, а также увеличена частота курсирования на ряде направлений.
Так, с июня по сентябрь 2025 года будут курсировать 3 состава "Тальго", 5 стандартных поездов, а также к 3 поездам будут добавлены прицепные вагоны по следующим направлениям:
- поезд №253/254 "Астана — Достык" (Тальго) будет курсировать 2 раза в неделю;
- поезд №207/208 "Алматы — Жаланашколь" (Тальго) будет курсировать по датам;
- поезд №211/212 "Алматы — Достык" (Тальго) будет курсировать через день;
- поезд №221/222 "Алматы — Достык" будет курсировать 3 раза в неделю;
- поезд №457/458 "Семей — Достык" будет курсировать через день;
- поезд №459/460 "Оскемен — Достык" будет курсировать через день;
- прицепные вагоны "Алматы — Достык" будут курсировать через день;
- прицепные вагоны "Кызылорда — Достык" будут курсировать через день;
- прицепные вагоны "Павлодар — Достык" будут курсировать через день;
- поезд №201/202 "Астана — Алматы" будет курсировать ежедневно;
- поезд №203/204 "Астана — Шымкент" будет курсировать ежедневно.
Сообщается, что запуск дополнительных составов позволит перевезти более 270 тыс. пассажиров на дополнительно назначенных поездах, пояснили в КТЖ.
Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления на официальном сайте и в билетных кассах железнодорожных вокзалов.
Отметим, что дополнительные поезда в Казахстане запускали на мартовские и на декабрьские праздники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242968-dopolnitelnye-poezda-zapustyat-v-kazahstane-na-leto-kuda-i-kogda/