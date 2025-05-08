Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дополнительные поезда запустят в Казахстане на лето: куда и когда

Опубликовано:

Пассажиры поезда
Пассажиры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На лето в Казахстане запустят 11 дополнительных железнодорожных маршрутов - допсоставы будут курсировать с июня по сентябрь, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как пояснили в нацкомпании, решение принято для удовлетворения высокого спроса пассажиров в сезон отпусков. В расписание включены новые поезда, а также увеличена частота курсирования на ряде направлений.

Так, с июня по сентябрь 2025 года будут курсировать 3 состава "Тальго", 5 стандартных поездов, а также к 3 поездам будут добавлены прицепные вагоны по следующим направлениям:

  • поезд №253/254 "Астана — Достык" (Тальго) будет курсировать 2 раза в неделю;
  • поезд №207/208 "Алматы — Жаланашколь" (Тальго) будет курсировать по датам;
  • поезд №211/212 "Алматы — Достык" (Тальго) будет курсировать через день;
  • поезд №221/222 "Алматы — Достык" будет курсировать 3 раза в неделю;
  • поезд №457/458 "Семей — Достык" будет курсировать через день;
  • поезд №459/460 "Оскемен — Достык" будет курсировать через день;
  • прицепные вагоны "Алматы — Достык" будут курсировать через день;
  • прицепные вагоны "Кызылорда — Достык" будут курсировать через день;
  • прицепные вагоны "Павлодар — Достык" будут курсировать через день;
  • поезд №201/202 "Астана — Алматы" будет курсировать ежедневно;
  • поезд №203/204 "Астана — Шымкент" будет курсировать ежедневно.

Сообщается, что запуск дополнительных составов позволит перевезти более 270 тыс. пассажиров на дополнительно назначенных поездах, пояснили в КТЖ.

Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления на официальном сайте и в билетных кассах железнодорожных вокзалов.

Отметим, что дополнительные поезда в Казахстане запускали на мартовские и на декабрьские праздники.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242968-dopolnitelnye-poezda-zapustyat-v-kazahstane-na-leto-kuda-i-kogda/