Дополнительные поезда и самолеты запустят во время праздников в Казахстане

В Казахстане на декабрьские праздники запустят дополнительное количество поездов и авиарейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство транспорта.

Количество билетов увеличат в целях удовлетворения повышенного пассажирского спроса в период с 13 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

Железнодорожный транспорт:

"В преддверии Дня Независимости Казахстана и Нового года Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда, курсирующие по различным направлениям. Эти поезда позволят перевезти дополнительно 43 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.

Дополнительные рейсы будут организованы по следующим направлениям:

Поезд №201/202 "Астана-Алматы":

из Астаны 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года.

из Алматы 14, 17, 20, 23, 26, 29 декабря текущего года, а также 2 и 5 января 2025 года.

Поезд №203/204 "Астана-Шымкент":

из Астаны 13, 17, 20, 23, 26, 29 декабря 2024 года, а также 1 и 4 января 2025 года.

из Шымкента 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря 2024 года и 2, 5 января 2025 года.

Поезд №205/206 "Актобе-Астана":

из Актобе 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года.

из Астаны отправление состоится 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря текущего года и 3, 6 января 2025 года.

Кроме того, в праздничные дни будет добавлено 688 дополнительных вагонов к пассажирским поездам, особенно на направлениях с наибольшим спросом.

Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.

Дополнительные вагоны по регионам:

Северный регион: 279 вагонов – 12 188 дополнительных мест.

Западный регион: 298 вагонов – 12 824 дополнительных места.

Южный регион: 96 вагонов – 4 256 дополнительных мест.

Также с 13 декабря 2024 года в пригородном направлении будут запущены 3 дополнительных электропоезда по 6 вагонам, обеспечив 1 123 дополнительных места:

№7515/7516 "Астана – Курорт Бурабай" будет курсировать ежедневно (кроме вторника и среды).

№7553/6811–6812/7556 "Караганда-Астана-Курорт Боровое" будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

№ 7509/6805–6806/7510 "Павлодар-Астана-Курорт Боровое" будет курсировать два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.

" Дополнительные поезда значительно увеличат количество доступных мест и обеспечат комфортное передвижение для всех пассажиров. Билеты доступны на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах вокзалов. Цены на ж/д билеты останутся на прежнем уровне, повышений тарифов не будет", - отметили в министерстве.

️Авиаперевозки:

В ведомстве сообщили, что казахстанскими авиакомпаниями в целях удовлетворения пассажирского спроса на авиаперевозки проработан вопрос увеличения количества авиарейсов в предпраздничные и праздничные дни.

На сегодняшний день было добавлено 91 дополнительный рейс, из них:

Авиакомпанией SCAT добавлено 39 рейсов:

по маршрутам Астана – Алматы - Астана + 16 рейсов,

Алматы – Шымкент + 10 рейсов;

Алматы – Москва +7 рейсов;

Алматы – Жезказган + 2 рейса;

Алматы – Актобе + 2 рейса;

Астана – Шымкент + 1 рейс;

Алматы – Усть-Каменогорск +1 рейс.

Авиакомпанией Air Astana добавлено 10 рейсов:

Астана – Алматы + 10 рейсов;

Еще прорабатывается вопрос увеличения рейсов по другим направлениям.

Авиакомпанией FlyArystan добавлено 39 рейсов:

Астана – Алматы + 9 рейсов;

Алматы – Шымкент + 3 рейса;

Астана – Шымкент +3 рейса;

Алматы – Павлодар +3 рейса;

Алматы – Актобе +2 рейса;

Алматы – Атырау +2 рейса;

Алматы – Уральск +2 рейса;

Астана – Костанай +2 рейса;

Астана – Уральск +2 рейса;

Астана – Атырау +2 рейса;

Астана – Кызылорда +2 рейса;

Астана – Туркестан +2 рейса;

Актау – Атырау +2 рейса;

Алматы – Кызылорда +1 рейса;

Алматы – Костанай +1 рейса;

Алматы – Караганда +1 рейса;

Астана – Актобе +1 рейс;

Авиакомпанией Qazaq Air добавлено 3 рейса:

Астана – Актобе – Астана +1 рейс;

Астана – Шымкент – Астана +1 рейс;

Астана – Кызылорда – Астана +1 рейс.

К️ак пообещали в министерстве, повышений тарифов по внутренним направлениям не планируется, цены на авиабилеты остались на прежнем уровне.

Напомним, что в честь Дня Независимости казахстанцы, работающие на пятидневной неделе, отдохнут три дня подряд: в субботу 14 декабря, в воскресенье 15-го и понедельник 16 декабря.

Еще казахстанцев предупредили, что 16-17 декабря пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.