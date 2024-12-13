Дополнительные поезда и самолеты запустят во время праздников в Казахстане
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В Казахстане на декабрьские праздники запустят дополнительное количество поездов и авиарейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство транспорта.
Количество билетов увеличат в целях удовлетворения повышенного пассажирского спроса в период с 13 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.
Железнодорожный транспорт:
"В преддверии Дня Независимости Казахстана и Нового года Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда, курсирующие по различным направлениям. Эти поезда позволят перевезти дополнительно 43 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнительные рейсы будут организованы по следующим направлениям:
Поезд №201/202 "Астана-Алматы":
- из Астаны 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года.
- из Алматы 14, 17, 20, 23, 26, 29 декабря текущего года, а также 2 и 5 января 2025 года.
Поезд №203/204 "Астана-Шымкент":
- из Астаны 13, 17, 20, 23, 26, 29 декабря 2024 года, а также 1 и 4 января 2025 года.
- из Шымкента 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря 2024 года и 2, 5 января 2025 года.
Поезд №205/206 "Актобе-Астана":
- из Актобе 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года.
- из Астаны отправление состоится 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря текущего года и 3, 6 января 2025 года.
Кроме того, в праздничные дни будет добавлено 688 дополнительных вагонов к пассажирским поездам, особенно на направлениях с наибольшим спросом.
Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.
Дополнительные вагоны по регионам:
- Северный регион: 279 вагонов – 12 188 дополнительных мест.
- Западный регион: 298 вагонов – 12 824 дополнительных места.
- Южный регион: 96 вагонов – 4 256 дополнительных мест.
Также с 13 декабря 2024 года в пригородном направлении будут запущены 3 дополнительных электропоезда по 6 вагонам, обеспечив 1 123 дополнительных места:
- №7515/7516 "Астана – Курорт Бурабай" будет курсировать ежедневно (кроме вторника и среды).
- №7553/6811–6812/7556 "Караганда-Астана-Курорт Боровое" будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
- № 7509/6805–6806/7510 "Павлодар-Астана-Курорт Боровое" будет курсировать два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
" Дополнительные поезда значительно увеличат количество доступных мест и обеспечат комфортное передвижение для всех пассажиров. Билеты доступны на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах вокзалов. Цены на ж/д билеты останутся на прежнем уровне, повышений тарифов не будет", - отметили в министерстве.
️Авиаперевозки:
В ведомстве сообщили, что казахстанскими авиакомпаниями в целях удовлетворения пассажирского спроса на авиаперевозки проработан вопрос увеличения количества авиарейсов в предпраздничные и праздничные дни.
На сегодняшний день было добавлено 91 дополнительный рейс, из них:
Авиакомпанией SCAT добавлено 39 рейсов:
- по маршрутам Астана – Алматы - Астана + 16 рейсов,
- Алматы – Шымкент + 10 рейсов;
- Алматы – Москва +7 рейсов;
- Алматы – Жезказган + 2 рейса;
- Алматы – Актобе + 2 рейса;
- Астана – Шымкент + 1 рейс;
- Алматы – Усть-Каменогорск +1 рейс.
Авиакомпанией Air Astana добавлено 10 рейсов:
- Астана – Алматы + 10 рейсов;
- Еще прорабатывается вопрос увеличения рейсов по другим направлениям.
Авиакомпанией FlyArystan добавлено 39 рейсов:
- Астана – Алматы + 9 рейсов;
- Алматы – Шымкент + 3 рейса;
- Астана – Шымкент +3 рейса;
- Алматы – Павлодар +3 рейса;
- Алматы – Актобе +2 рейса;
- Алматы – Атырау +2 рейса;
- Алматы – Уральск +2 рейса;
- Астана – Костанай +2 рейса;
- Астана – Уральск +2 рейса;
- Астана – Атырау +2 рейса;
- Астана – Кызылорда +2 рейса;
- Астана – Туркестан +2 рейса;
- Актау – Атырау +2 рейса;
- Алматы – Кызылорда +1 рейса;
- Алматы – Костанай +1 рейса;
- Алматы – Караганда +1 рейса;
- Астана – Актобе +1 рейс;
Авиакомпанией Qazaq Air добавлено 3 рейса:
- Астана – Актобе – Астана +1 рейс;
- Астана – Шымкент – Астана +1 рейс;
- Астана – Кызылорда – Астана +1 рейс.
К️ак пообещали в министерстве, повышений тарифов по внутренним направлениям не планируется, цены на авиабилеты остались на прежнем уровне.
Напомним, что в честь Дня Независимости казахстанцы, работающие на пятидневной неделе, отдохнут три дня подряд: в субботу 14 декабря, в воскресенье 15-го и понедельник 16 декабря.
Еще казахстанцев предупредили, что 16-17 декабря пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199939-dopolnitelnye-poezda-i-samolety-zapustyat-vo-vremya-prazdnikov-v-kazahstane/