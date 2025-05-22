Летом до Балхаша будет курсировать больше поездов
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В предстоящий летний период до курортной зоны Балхаш будут запущены дополнительные поезда. Всего будет организовано 10 железнодорожных сообщений, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.
На официальном сайте Министерства транспорта сообщили, что в летнее время поезда будут курсировать из Астаны, Семея, Алматы и Карагандинской области (Мойынты, Саяк).
- № 54/53 "Нурлы жол – Достык" (2 раза в неделю);
- № 254/253 "Нурлы жол – Достык" (2 раза в неделю);
- № 122/121 "Нурлы жол – Семей" (по четным дням).
- № 643/644 "Мойынты – Балхаш" (через день);
- № 605/606 "Караганды – Балхаш" (ежедневно);
- № 6880/6879 "Балхаш – Саяк" (6 раз в неделю);
- № 6877/6878 "Балхаш – Мойынты" (6 раз в неделю);
- № 6894/6893 "Балхаш – Саяк" (2 раза в неделю);
- № 6817/6818 "Балхаш 1 – Балхаш 2" (ежедневно).
"Кроме того, с 1 июня по 31 августа через день по нечетным дням будет курсировать субсидируемый скоростной поезд №219/220 "Караганда-Балхаш", состоящий из четырех плацкартных и двух купейных вагонов", - сообщили в ведомстве.
Что касается автомобильного транспорта, в министерстве отметили, что проезд к озеру Балхаш осуществляется по маршруту автодороги "Центр – Юг", движение по которой обеспечено по четырехполосной трассе на всем протяжении.
"Из города Астана маршрут включает участок "Астана – Караганда" протяженностью 217 км и далее продолжается по участку "Караганда – Балхаш" длиной 363 км. Время в пути составляет ориентировочно 5–6 часов.
Проезд также возможен по реконструированной дороге "Мерке – Бурылбайтал" длиной 262 км", - отметили в министерстве.
Альтернативный подъезд возможен через село Лепсы: обновленный участок до Балхаша длиной 27 км, который в результате реконструкции был расширен с 6 до 7 метров и переведен с V на III техническую категорию и был введена в эксплуатацию в октябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что на лето в Казахстане запустят 11 дополнительных железнодорожных маршрутов - допсоставы будут курсировать с июня по сентябрь.
В феврале писали, что с весны в Казахстане запускают новое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом. Поезд будет курсировать через день.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247840-letom-do-balhasha-budet-kursirovat-bolshe-poezdov/