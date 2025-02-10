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Прямой поезд из Алматы в Балхаш запустят в Казахстане

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Пассажирский поезд
Поезд. Иллюстративное фото: facebook.com/railways.kz

С весны в Казахстане запускают новое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом. Поезд будет курсировать через день, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

"АО "Пассажирские перевозки" с 1 марта 2025 года запускает новое прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом. Поезд будет курсировать с периодичностью через день, обеспечивая пассажирам комфортный и удобный способ передвижения между регионами.

 В составе поезда предусмотрен один купейный и один плацкартный вагон. Вместимость вагонов соответствует стандартным параметрам: до 36 пассажиров в купейном и до 54 пассажиров в плацкартном. Таким образом, поезд сможет перевозить до 180 пассажиров", - сообщает пресс-служба нацперевозчика в Telegram-канале.

Расписание движения:

  • Балхаш-Алматы: отправление в 07:52 по четным числам, прибытие в Алматы в 00:58.
  • Алматы-Балхаш: отправление в 00:10 по нечетным числам, прибытие в Балхаш в 15:03.

Стоимость билета, по данным КТЖ, начинается от 7 722 тенге

Здесь же отметили, что ранее жителям Балхаша приходилось добираться до станции Сарышаган, чтобы пересесть на поезд до Алматы, а введение прямого маршрута значительно упростит поездку, сократив время и повысив удобство передвижения.

Сообщается, что билеты доступны на официальном сайте bilet.railways.kz. Продажа открывается за 45 дней до отправления.

Ранее сообщалось, что дополнительные тальго запустят между мегаполисами Астана, Алматы и Шымкент. Запуск высокоскоростных поездов запланирован на декабрь.

Добавим, что летом текущего года председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказывал, когда в Казахстане откажутся от старых советских вагонов.

Отметим, что с 1 сентября 2011 года АО "Пассажирские перевозки" является дочерней компанией АО "НК "Қазақстан темір жолы", говорится на сайте "Самрук-Казына".

В свою очередь АО "НК "Қазақстан темір жолы" - крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219442-pryamoy-poezd-iz-almaty-v-balhash-zapustyat-v-kazahstane/