Дополнительные поезда запустят на мартовские праздники в Казахстане

В преддверии мартовских праздников КТЖ запускает дополнительные поезда по востребованным маршрутам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нацперевозчика.

"Нацперевозчик назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на востребованные маршруты в преддверии Международного женского дня (8 Марта) и Наурыз мейрамы. Всего пассажирам будет предоставлено более 58 тысяч дополнительных мест", - говорится в сообщении КТЖ в Telegram-канале.

К 8 Марта на направления с высоким спросом будет добавлено 265 прицепных вагонов, также назначаются праздничные пригородные электропоезда:

Электропоезд №6811/6812 "Астана-1 - Курорт Боровое" будет курсировать 7, 8, 9, 10 марта (туда и в обратном направлении);

Электропоезд №6868/6869 "Темиртау - Акадыр" будет курсировать 7, 8, 9, 10 марта (туда и в обратном направлении).

Всего на праздничные дни 8 Марта будет выделено дополнительно 18 тысяч мест.

В период предпраздничных и праздничных дней к Наурыз мейрамы нацперевозчик запускает дополнительные три поезда:

№201/202 "Астана (НЖ) - Алматы-1" будет курсировать 20, 21, 23, 24 марта (туда и в обратном направлении);

№203/204 "Астана-1 - Шымкент" будет курсировать 21, 22, 24, 25 марта (туда и в обратном направлении);

№257/258 "Актобе - Астана (НЖ)" будет курсировать 16, 18, 20, 22, 23, 25 марта (туда и в обратном направлении).

Кроме того, будут добавлены дополнительные электропоезда по пригородному направлению:

№6811/6812 "Астана-1 - Курорт Боровое" будет курсировать 21, 22, 23, 25 марта (туда и в обратном направлении);

№7553/7556 "Караганды - Астана-1" будет курсировать 21, 22, 23, 25 марта (туда и в обратном направлении).

Также в период Наурыз мейрамы, по данным КТЖ, будет дополнительно добавлено 432 прицепных вагона, что обеспечит более 20 тысяч мест на поездах с высоким спросом.

Отметим, что и на декабрьские праздники в Казахстане также запускали дополнительное количество поездов и авиарейсов.

Ранее мы писали, что в этом году в марте казахстанцев ждет немало праздничных выходных. Как граждане будут отдыхать на 8 марта и Наурыз мейрамы.

Так, 8 марта в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня - 8, 9 и 10 числа. При шестидневной - только 8 -9 марта. 10 марта - рабочий день.

Наурыз мейрамы в 2025 году отмечается с 21 по 23 марта, с пятницы по воскресенье. Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.