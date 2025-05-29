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О критическом снижении продаж заявили казахстанские предприниматели (видео)

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Предприниматель считает налоги
Предприниматель ведет учет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Казахстанские предприниматели заявляют о кризисе в сфере продаж и услуг. Все больше компаний переходят в онлайн, сокращают штат или закрываются, передает "31 канал".

Как рассказал телеканалу Чингиз Айнабеков, основатель бизнес-клуба, который объединяет более 80 предпринимателей, бизнесмены из разных сфер подтверждают спад деловой активности. Снижение спроса связывают с падением уровня жизни казахстанцев.

"У нас есть магазин женской одежды и наши поставщики из Турции, мы с ними общались и они тоже говорят что у вас в Казахстане происходит, почему ваши покупатели из Казахстана клиенты не приезжают, не заказывают, кто-то брал под реализацию товары они не выплачивают долги", - делится Айнабеков.

Дополнительную тревогу у предпринимателей вызывает и налоговая реформа. Вместо поддержки бизнеса она воспринимается как еще одна нагрузка. Это усиливает давление на предпринимателей и подрывает уверенность потребителей. Многие компании переходят в онлайн, сокращают ассортимент и нередко работают себе в убыток.

"Проверяют нашу стойкость выдержим ли мы, дают как по налогам нагрузку. Мы сейчас активно готовимся к 2026 году, полностью меняется налогообложение, налоговые режимы, ставка НДС. Сейчас выход - адаптироваться к этим условиям, переводят на онлайн-продажи, сотрудников отпускают в отпуска, обычно без содержания", - рассказывает бухгалтер Александра Томашевич.

Эксперты говорят, среди предпринимателей и покупателей участились случаи просрочки по кредитам, вырос уровень невозвратов долгов, усилилась общая экономическая нестабильность.

По словам экспертов, часть предпринимателей в Казахстане закрывает свои компании и переезжают в страны с более низкой налоговой нагрузкой. Речь о том бизнесе, где можно работать онлайн или сотрудничать с международными маркетплейсами. Оставшиеся же предприниматели, по мнению специалистов, будут больше инвестировать в маркетинг и улучшение сервиса, чтобы сохранять конкурентоспособность на внутреннем рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250009-o-kriticheskom-snizhenii-prodazh-zayavili-kazahstanskie-predprinimateli-video/