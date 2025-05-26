Пасмурно, до +34 градусов и осадки: какой будет погода в Шымкенте в последнюю неделю мая

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 26 мая по 1 июня, обещают жару, которую будут сменять кратковременные дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

26 мая в Шымкенте будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 23 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 30 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

27 мая вновь будет пасмурно. Температура составит около плюс 22 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 10,3 м/с.

28 мая ожидается небольшой дождь. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 31 градуса, а ночью опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

29 мая в Шымкенте обещают солнечную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 26 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 34 градусов, а опуститься может до плюс 17 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,3 м/с.

30 мая вновь прогнозируют небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с.

31 мая будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 22 градуса. Максимальная температура составит плюс 31 градус, минимальная – плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 10,5 м/с.

1 июня, по прогнозам, будет облачно, без осадков. Средняя температура составит плюс 24 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 31 градуса, но ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.