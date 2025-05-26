Дожди и до +4 градусов обещают в Астане в последние дни весны

В Астане в ближайшие 7 дней, с 26 мая по 1 июня, ожидается потепление до +23 градусов и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

26 мая в Астане будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 15 градусов, но ночью температура опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

27 мая осадков не будет. Температура составит около плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 4 градуса. Скорость ветра составит до 7,1 м/с.

28 мая ожидается небольшой дождь. Средняя температура – плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 градусов, а ночью опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

29 мая в Астане вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,8 м/с.

30 мая будет солнечно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

31 мая синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

1 июня, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.