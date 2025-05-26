Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дожди и до +4 градусов обещают в Астане в последние дни весны

Опубликовано:

Байтерек в Астане
Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане в ближайшие 7 дней, с 26 мая по 1 июня, ожидается потепление до +23 градусов и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме:
Пасмурно, до +34 градусов и осадки: какой будет погода в Шымкенте в последнюю неделю мая

26 мая в Астане будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 15 градусов, но ночью температура опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

27 мая осадков не будет. Температура составит около плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 4 градуса. Скорость ветра составит до 7,1 м/с.

28 мая ожидается небольшой дождь. Средняя температура – плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 градусов, а ночью опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

29 мая в Астане вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,8 м/с.

30 мая будет солнечно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

31 мая синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

1 июня, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248737-dozhdi-i-do-4-gradusov-obeshchayut-v-astane-v-poslednie-dni-vesny/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дожди и до +4 градусов обещают в Астане в последние дни весны