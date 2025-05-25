Осадки и ночные заморозки: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Синоптики в ряде регинов Казахстана на 26 мая объявили штормовое предупреждение - ожидаются сильные осадки виде дождя и снега, грозы и заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане завтра, 26 мая, ожидается ветер северный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. А в Алматы временами ожидается гроза. Днем град.

На юге, в горных районах Туркестанской области будет гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, юге, в горных районах области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность.

26 мая ночью на западе, севере Акмолинской области прогнозируют осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А в Актюбинской области - ветер северо-восточный ночью на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, юге области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

26 мая на юге, в горных районах Жамбылской области будет гроза, град. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный ночью в горных районах области, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Осадки завтра обещают и на севере области Ұлытау обещают осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 мая ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на западе, востоке, юге области гроза, град. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке Костанайской области будет гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 мая в Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На севере, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23, временами 28 м/с.

26 мая на западе Павлодарской области будут осадки (дождь, снег). Днем на юге в центре области гроза. Ветер северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере заморозки 2 градуса.

Аналогичная погода ожидается и на севере Северо-Казахстанской области. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

В области Абай и ВКО завтра синоптики обещают сильный дождь, грозу, град, шквал.

26 мая ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области будет туман. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.