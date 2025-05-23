84 млн тенге за три уличных зонта: иск ТОО к предпринимателям рассмотрели в суде Астаны

В Астане рассмотрели дело по искам ТОО на 84 млн тенге к предпринимателям о нарушении исключительных прав на полезную модель уличного зонта, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, в экономическом суде столицы рассмотрено дело по иску ТОО "L" к ИП "А" и ИП "С" о нарушении исключительных прав на полезную модель уличного зонта.

Патентообладатель ТОО "L" утверждал, что ИП "А" изготовил и реализовал зонты, признаки которых идентичны запатентованной модели, а ИП "С" использовал такие зонты в кафе.

В связи с этим истец требовал компенсацию за нарушение охранного документа в размере 73 млн тенге с ИП "А" и 11 млн тенге с ИП "С" за незаконное использование трех экземпляров продукции.

Ответчик ИП "А" возразил, заявив об отсутствии новизны у патентованной модели и предоставил нотариально заверенные материалы, подтверждающие наличие аналогичных изделий в открытом доступе до даты подачи заявки. Также он отметил, что его продукция отличается по существенным признакам и не нарушает права истца.

ИП "С" указал, что не использовал спорные зонты и не имеет отношения к заявленному кафе.

В рамках дела проведена экспертиза, которая подтвердила наличие существенных отличий между изделием ответчика и запатентованной моделью.

Суд установил, что совпадения касаются лишь общей функциональности, но не охраняемых признаков.

Установленные обстоятельства не позволяют считать их эквивалентными, поскольку различия между нарушенным объектом и запатентованной полезной моделью значительны.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что в удовлетворении иска следует отказать, поскольку выявленные отличия касаются существенных признаков полезной модели и не считаются эквивалентными запатентованному, несмотря на выполнение схожей функции.

Решением суда в удовлетворении иска было отказано.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним о другом случае, связанном с заведением общественного питания в Астане. Так, 16 апреля 6 детей и 9 взрослых жителей Астаны обратились в больницу и были госпитализированы после посещения одного из столичных ресторанов. Состояние всех госпитализированных оценивалось как средней степени тяжести, пациенты находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.

На следующий день, 17 апреля, заместитель руководителя столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева сообщила, что по факту массового отравления посетителей в одном из кафе Астаны начато досудебное расследование, число пострадавших увеличилось до 20.

В дальнейшем стало известно, что кафе закрылось для проверки. Представитель кафе сообщил, что активно сотрудничает с СЭС. Позже стало известно, из-за какого продукта произошло массовое отравление в кафе Астаны.

И о других небанальных судебных делах. В начале года в экономическом суде Астаны рассмотрели дело по непоставленным новогодним подаркам на сумму 26,4 млн тенге.

В апреле сообщалось, что предприниматель из Павлодара получил от фонда "Даму" 8,4 млн тенге, но потратил их не на производство хлеба и тортов, а организовал продажу алкогольной и другой продукции. Теперь он должен вернуть деньги.