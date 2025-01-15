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Дело о новогодних подарках на 26 млн тенге рассмотрели в суде Астаны

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Девушка со стопкой упакованных в праздничную бумагу подарков на фоне новогодней елки
Девушка со стопкой новогодних подарков. Иллюстративное фото: Freepik

В экономическом суде Астаны рассмотрели дело по непоставленным новогодним подаркам на сумму 26,4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, дело рассмотрено столичным специализированным межрайонным экономическим судом.

"Между истцом и ответчиком был заключен договор на поставку новогодних подарков для детей сотрудников истца.

Согласно договору, ответчик должен доставить 7 158 подарков на общую сумму 37,8 млн тенге. Однако ответчик поставил только часть товара, несмотря на то, что истец полностью оплатил всю сумму", - информирует суд по обстоятельствам дела.

Истец обратился в суд с иском о взыскании суммы недостающих 5 тыс. подарков (на сумму 26,4 млн тенге) и неустойки.

В суде представитель ответчика пояснил, что первый лист договора не подписан директором ТОО (ответчика).

Ответчик утверждал, что условия на первом листе договора могли быть другими, но деньги были получены, а часть товара доставлена.

Со своей стороны ответчик не представил в суде другого варианта договора. Получение денег от истца и частичная поставка товара по указанным в договоре адресам - подтверждали его выполнение частично.

Суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что новогодние подарки для детей не поставлены в установленный срок.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, в конце декабря прошлого года покупатели и продавец сувенирного магазина в Алматы рассказали, какие новогодние подарки покупали казахстанцы к празднику.

Недавно мы писали о том, что после обмена подарками на Новый год казахстанцы часто размещают объявления о продаже электроники, книг, чайных сервизов, украшений и других новых и подержанных товаров. Подробнее читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211990-delo-o-novogodnih-podarkah-na-26-mln-tenge-rassmotreli-v-sude-astany/

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