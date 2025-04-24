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Стало известно, из-за какого продукта произошло массовое отравление в кафе Астаны

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Столик на летней террасе кафе
Ресторан. Иллюстративное фото: pixabay.com

В кафе в Астане, где ранее произошло массовое отравление, сообщили, что стали известны результаты анализов и выявлен продукт, ставший причиной заболевания посетителей, передает NUR.KZ.

Представитель заведения записал видеообращение на странице кафе в Instagram, в котором рассказал, что по результатам лабораторных анализов причиной отравления клиентов стало сырое мясо, поступившее от внешнего поставщика.

"Мы получили результаты лабораторных анализов. Стало известно, что в наше заведение попал продукт, не соответствующий санитарным нормам. Одновременно, мы получили заключение, что наша кухня полностью чиста, а источник - партия сырого мяса от внешнего поставщика.

Сейчас проводится официальное расследование с участием департамента полиции города Астаны и СЭС. Мы открыто сотрудничаем с органами и передали всю необходимую информацию", - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что кафе со своей стороны уже предприняло ряд мер, в числе которых - уничтожение продуктов, дезинфекция всего оборудования и помещения, усиление санитарных стандартов и переобучение персонала. В кафе теперь есть также санврач.

Напомним, 16 апреля 6 детей и 9 взрослых жителей Астаны обратились в больницу и были госпитализированы после посещения одного из столичных ресторанов. Состояние всех госпитализированных оценивалось как средней степени тяжести, пациенты находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.

На следующий день, 17 апреля, заместитель руководителя столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева сообщила, что по факту массового отравления посетителей в одном из кафе Астаны начато досудебное расследование, число пострадавших увеличилось до 20.

Позже стало известно, что кафе закрылось для проверки. Представитель кафе сообщил, что активно сотрудничает с СЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239071-stalo-izvestno-iz-za-kakogo-produkta-proizoshlo-massovoe-otravlenie-v-kafe-astany/