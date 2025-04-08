Павлодарец не выпекал хлеб и оказался должен 8,4 млн тенге

Предприниматель из Павлодара получил от фонда "Даму" 8,4 млн тенге, но потратил их не на производство хлеба и тортов. Теперь он должен вернуть деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда по ходатайству АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" рассмотрела спор, связанный с выплатой субсидий.

В 2023 году между фондом, банком и индивидуальным предпринимателем был заключен договор субсидирования в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Фонд обязался субсидировать часть ставки вознаграждения по кредиту на приобретение коммерческой недвижимости в Павлодаре. По бизнес-плану основная деятельность ИП - производство хлеба, свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.

"Однако фонд, проведя плановый мониторинг субсидируемых проектов, выявил, что в приобретенном помещении (магазине) ИП размещены отделы по продаже текстильной, мыломоющей и алкогольной продукции. При этом производство хлеба и свежих мучных кондитерских изделий не осуществлялось", - отметили в суде.

Ссылаясь на нецелевое использование кредитных средств, фонд в судебном порядке потребовал взыскать с ИП выплаченные субсидии в размере около 8,4 млн тенге.

Предприниматель же предъявил встречный иск, оспаривая законность действий фонда по прекращению выплат субсидий.

Суд первой инстанции удовлетворил иск фонда и отказал в удовлетворении встречного иска ИП.

Однако суд апелляционной инстанции не согласился с этим решением и встал на сторону предпринимателя.

Верховный суд поддержал решение суда первой инстанции. Он указал, что ИП не доказал надлежащее исполнение условий договора субсидирования и бизнес-плана, в частности, цели, на достижение которой предоставлялась субсидия.

"Кроме того, факт нецелевого использования субсидий был подтвержден: в приобретенном помещении деятельность по производству хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных не ведется, а доказательства аренды иных помещений для этой цели не представлены", - уточнили в Верховном суде.

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