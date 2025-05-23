"Скоро бобры будут": двор недостроенного ЖК затопило водой до второго этажа в Астане (видео)

В Астане горожане пожаловались на затопленный двор заброшенного при строительстве ЖК, где скопившаяся внутри вода поднялась уже до уровня второго этажа, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Astana_pokazhet_ - размещенное видео сняла жительница соседнего с заброшенным долгостроем дома.

"Акимат, пожалуйста, что-нибудь сделайте, тут не то что комары, тут и крысы, и утки, уже скоро бобры будут", - эмоционально говорит снимающая видео женщина, демонстрируя затопленный двор недостроенного ЖК.

"Затопило. Вот у них забор стоит, и он уже разрушается потихоньку, вода проходит. Наш дом на пандусе находится, и эта вся вода в подвал к нам уходит", - рассказывает она.

Также отмечается, что минеральная вата при дожде разлетается со стройки во двор, где ее трогают дети. По словам автора видео, на обращение по этому поводу им сказали следить за своими детьми.

В комментариях к посту подписчики удивляются происходящему, отмечают аккаунты госорганов и шутят про бобров, которые якобы скоро заведутся на месте съемки.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акимат Астаны.

"Управление контроля и качества городской среды города Астаны, рассмотрев обращение касательно ЖК "ЖанаАрка", информировало, что у застройщика ТОО "BBS Gold" имеются проблемные вопросы с отставанием от сроков завершения строительства. Ввиду отсутствия должного финансирования строительство приостановлено.

Дольщикам оказывают содействие, правоохранительным органом подано исковое заявление в интересах дольщиков о взыскании незавершенного строительства в пользу ЖСК для самостоятельного завершения строительства", - отмечается в сообщении.

Здесь же сообщили, что завершение строительства объекта находится на постоянном контроле акимата Астаны.

"Так как стройка не завершена, не завершено и строительство внутренних сетей, из-за чего на территории внутри ЖК образовалась вода. Районным акиматом и управлением коммунального хозяйства будет оказана помощь в откачке воды", - добавили в акимате.

Добавим, после недавнего сильного дождя в Астане пользователи соцсетей делились видео, на которых запечатлены последствия, отмечая, что на некоторых улицах "воды по колено".

По теме долгостроев напомним, на встрече акима Астаны с горожанами в феврале этого года астанчане пожаловались на застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким предупредил представителя компании лично.

На встрече акима с астанчанами присутствовал представитель строительной компании "Onyx Comfort" - на жалобы о долгострое он заявил, что лично ему никто из дольщиков не звонил.

После другой жалобы горожанки - на долгострой "Family Park" - аким Астаны пригрозил еще одному застройщику, призвав разобраться с ним прокуратуру и полицию.

Также напомним, что летом прошлого года астанчане рассказали, что их новый ЖК заливает дождями и нечистотами.

А недавно сообщалось, что в Петропавловске разрушается новостройка, построенная для сирот, одиноких матерей, людей с инвалидностью, многодетных семей и пенсионеров.