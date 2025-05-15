Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Крыша протекает, подвал топит": новостройка разрушается в Петропавловске

Опубликовано:

Вода стоит в подвале новостройки
Подвал. Кадр из сюжета: телеканал Хабар

В Петропавловске в конце 2023 года после многих лет ожидания жители получили квартиры в новостройке. Однако состояние дома спустя чуть больше года вызывает у жильцов опасения, передает телеканал Хабар.

Как сообщил телеканал, многоэтажка была построена для сирот, одиноких матерей, людей с инвалидностью, многодетных семей и пенсионеров. Прежде чем получить заветные квадратные метры некоторые очередники стояли в листе ожидания больше 10 лет.

Сейчас жильцы опасаются разрушений и затоплений. Говорят, с крыши течет, а стены сыреют. В некоторых квартирах обваливается штукатурка, трескается стекло в окнах. Но еще большие опасения вызывает вода, которая стоит в подвалах каждого подъезда.

"Самый главный страх — это разрушение фундамента. Потому что это самое главное в доме. Мы ничего с этим поделать не можем. Мы обращались и в КСК, и в ЖКХ, и в акимат. Все друг на друга все переводят. Естественно, подрядчиков сейчас не найти. Здесь их сменилось, по-моему, трое. Мы вызывали СЭС, у нас брали анализы, находили здесь яйца гельминтов. Поэтому мы просим помощи, чтобы не случилась трагедия. Чтобы приехали, посмотрели, почему из всех шести домов вода стоит только в нашем доме", - рассказала телеканалу жительница Евгения Долгий.

Многоквартирный дом был сдан в эксплуатацию в декабре 2023 года. В микрорайоне Береке построили шесть таких арендно-коммунальных домов. На их строительство из бюджета выделили семь миллиардов тенге. Городской акимат сообщил телеканалу, что все недочеты исправят, когда наладится погода.

"За эти последние два дня выпало осадков в два раза больше месячной нормы. Естественно, грунтовые воды поднялись, и у них в этом доме произошло подтопление подвальных помещений. Уже несколько дней жилищная служба производит откачку. И сейчас, когда уже погода устаканится, при благоприятных погодных условиях дальше они все эти моменты будут устранять", - заверила пресс-секретарь акима города Петропавловска Асем Айтулова.

Но у жителей есть все основания для беспокойства. Срок гарантии на новый дом истекает уже в этом году.

Ранее сообщалось, что жители аварийного дома в Атырау живут, по их словам, в ужасных условиях - из-за влажности прогнили стены и потолки, а полы ходят ходуном. Жильцы просят переселить их в новые дома.

В прошлом году мы также писали, что жители Атырау вынуждены жить в аварийном доме. Люди боятся за свои жизни, но местные власти говорят, что пока не могут им помочь.

А жильцы двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. В акимате отреагировали на жалобы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245125-krysha-protekaet-podval-topit-novostroyka-razrushaetsya-v-petropavlovske/