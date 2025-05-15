"Крыша протекает, подвал топит": новостройка разрушается в Петропавловске

В Петропавловске в конце 2023 года после многих лет ожидания жители получили квартиры в новостройке. Однако состояние дома спустя чуть больше года вызывает у жильцов опасения, передает телеканал Хабар.

Как сообщил телеканал, многоэтажка была построена для сирот, одиноких матерей, людей с инвалидностью, многодетных семей и пенсионеров. Прежде чем получить заветные квадратные метры некоторые очередники стояли в листе ожидания больше 10 лет.

Сейчас жильцы опасаются разрушений и затоплений. Говорят, с крыши течет, а стены сыреют. В некоторых квартирах обваливается штукатурка, трескается стекло в окнах. Но еще большие опасения вызывает вода, которая стоит в подвалах каждого подъезда.

"Самый главный страх — это разрушение фундамента. Потому что это самое главное в доме. Мы ничего с этим поделать не можем. Мы обращались и в КСК, и в ЖКХ, и в акимат. Все друг на друга все переводят. Естественно, подрядчиков сейчас не найти. Здесь их сменилось, по-моему, трое. Мы вызывали СЭС, у нас брали анализы, находили здесь яйца гельминтов. Поэтому мы просим помощи, чтобы не случилась трагедия. Чтобы приехали, посмотрели, почему из всех шести домов вода стоит только в нашем доме", - рассказала телеканалу жительница Евгения Долгий.

Многоквартирный дом был сдан в эксплуатацию в декабре 2023 года. В микрорайоне Береке построили шесть таких арендно-коммунальных домов. На их строительство из бюджета выделили семь миллиардов тенге. Городской акимат сообщил телеканалу, что все недочеты исправят, когда наладится погода.

"За эти последние два дня выпало осадков в два раза больше месячной нормы. Естественно, грунтовые воды поднялись, и у них в этом доме произошло подтопление подвальных помещений. Уже несколько дней жилищная служба производит откачку. И сейчас, когда уже погода устаканится, при благоприятных погодных условиях дальше они все эти моменты будут устранять", - заверила пресс-секретарь акима города Петропавловска Асем Айтулова.

Но у жителей есть все основания для беспокойства. Срок гарантии на новый дом истекает уже в этом году.

Ранее сообщалось, что жители аварийного дома в Атырау живут, по их словам, в ужасных условиях - из-за влажности прогнили стены и потолки, а полы ходят ходуном. Жильцы просят переселить их в новые дома.

В прошлом году мы также писали, что жители Атырау вынуждены жить в аварийном доме. Люди боятся за свои жизни, но местные власти говорят, что пока не могут им помочь.

А жильцы двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. В акимате отреагировали на жалобы.