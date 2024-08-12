"Мы на птичьих правах": заселившиеся в долгожданные квартиры астанчане столкнулись с проблемами

Жители одного из ЖК в Есильском районе Астаны пожаловались, что их квартиры затопило во время дождя. По словам жильцом, пострадал верхний этаж, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам одной из жительниц ЖК, строительство началось в 2014 году. Сама женщина приобрела квартиру 8 лет назад, но живет в доме только три года. При этом, уверяет она, на квартиру у нее до сих пор нет документов, из-за чего невозможно сделать прописку со всеми вытекающими отсюда проблемами.

"Мы три года живем на птичьих правах - у нас нет правоустанавливающих документов. Дом строился в рамках жилищно-строительного кооператива, такое используют застройщики, чтобы обходить закон о долевом строительстве. Таким образом, мы не дольщики, мы - пайщики", - объясняет Д.

Квартиру Д. приобрела по совету знакомых, привлекла ее приемлемая стоимость. Однако о том, что в будущем придется столкнуться с проблемами, астанчанка не подозревала.

"Когда начали строительство, планировалось возвести 4-этажный дом. Вместо этого построили 7-этажный. ГАСК подавал в суд на застройщика, того оштрафовали и вынесли решение о сносе трех этажей, но они не были снесены. Не зная о проблемах, мы получили ключи и начали ремонт, заселились. Нам обещали выдать правоустанавливающие документы, но дом не ввели в эксплуатацию.

Кроме того, поначалу у нас были проблемы со светом, тогда выяснилось, что прежний застройщик подключил дом к уличному освещению. Акимат помог нам в подключении. Также есть проблемы с канализацией - ее постоянно затапливает и все нечистоты поднимаются вверх - на первый этаж", - говорит Д.

В этот раз пострадали жители седьмого этажа - там из-за обильных осадков прорвало водоотвод и затопило квартиры, говорит женщина.

"После наших многочисленных жалоб в акимат нам привели инвестора, который должен ввести дом в эксплуатацию. Но проблемы не решены - паркинг в воде, с крыши льет вода, на балконах тоже вода. Проблема есть и с лифтами - в них застревают люди. Были с отоплением проблемы", - делится Д.

В ГАСК Астаны сообщили, что при строительстве жилого комплекса в 2018-2022 годах застройщиком применен незаконный способ привлечения денег физических лиц путем создания аффилированного жилищно-строительного кооператива. В отношении застройщика приняты меры административного воздействия.

"Более того, по результатам внеплановой проверки Управления контроля и качества городской среды Астаны застройщик привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 316 КоАП РК "Строительство объектов и их комплексов без проектно-сметной документации".

В 2021 году в целях снятия социального напряжения среди физических лиц застройщиком самостоятельно принято решение по передачи ключей для произведения ремонтных работ 40% жителей.

При этом, застройщиком действенные меры по завершению строительства своевременно не были предприняты ввиду отсутствия должного финансирования. По объекту не были завершены строительно-монтажные работы в части инженерных сетей, ввиду чего возникали постоянные перебои с отоплением в осенне-зимний период, с электричеством", - говорят в ГАСК.

Акимат оказал содействие в подключении жилого комплекса к газораспределительным и электрическим сетям на постоянной основе, говорят в ведомстве. Там добавляют, что дольщики, проживающие в объекте незавершенного строительства, отказываются производить оплату за пользование коммунальных услуг ссылаясь на отсутствие правоустанавливающей документации.

"Так, на сегодняшний день имеется задолженность перед АО "QazaqGaz" по электроэнергии. В настоящее время для завершения строительства объекта был привлечен частный инвестор, который проводит строительно-монтажные работы по завершению кровли и вентиляционных шахт объекта, а также подготовки необходимой документации для ввода объекта в эксплуатацию. Вопрос завершения строительства объекта и ввода в эксплуатацию находится на постоянном контроле акимата города Астаны", - заключили в ГАСК.

В ГАСК также напомнили, что застройщик может привлекать дольщиков одним из следующих способов:

получение гарантии Единого оператора жилищного строительства;

участие в проекте банка второго уровня;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома.

При этом запрещается привлечение денег физических и юридических лиц для строительства жилых домов иными способами. А информацию о выданных разрешениях местного исполнительного органа в сфере долевого участия в жилищном строительстве можно найти на сайте Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны.

Также на сайте акимата Астаны систематически публикуется список строящихся многоквартирных ЖК, не имеющих разрешения на привлечение денег дольщиков.