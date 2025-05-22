Боятся, что не проснутся: жители Караганды задыхаются от дыма с мусорного полигона

Жители Караганды жалуются на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, жители Караганды буквально задыхаются от едкого дыма. На мусорном полигоне случился пожар, площадь возгорания достигла целого гектара. Коммунальные службы заверяют, что все потушили, однако горожане продолжают жаловаться на сильную гарь.

"Ночью я проснулась от запаха гари. Я думала, может, дома что-то горит. Естественно, я пошла проверить, что вокруг происходит. Я на улицу вышла, там хоть топор вешай. Просто везде этот дым, и некуда от него деться. Ты даже закрываешь дом, и он в дом все равно проникает. Это же просто угарный газ, им же можно просто удушиться", - рассказала местная жительница Ольга Фрелих.

Крупный пожар начался еще в минувшую субботу. На место выехали десятки единиц спецтехники. Огонь удалось потушить спустя сутки, однако тление продолжается. Ветер приносит клубы дыма в частный сектор по соседству. Особенно сильно едкий запах накрывает в ночное время, когда температура опускается, а ветер усиливается.

Карагандинцы рассказали, что боятся в одно утро не проснутся. Люди уверены, кто-то специально поджигает крупнейший мусорный полигон, чтобы уменьшить объемы хранения. Однако в коммунальной компании эту версию опровергают. Там заверяют, делают все возможное, чтобы остановить задымление. По официальной версии, возгорание произошло из-за жары, в тот день в городе было +35.

"Ситуация находится под контролем. Ежедневно мы выпускаем для устранения задымления на полигон до 10 единиц спецтехники. Опять же, это самосвальная техника, погрузочная техника. Никаких специальных поджогов для уменьшения объемов, сокращения объема и так далее", - сказал генеральный директор компании "ГорКомТранс" Марат Бимаганбетов.

Источник: КТК

В сентябре прошлого года едкий дым окутал весь Актау. Источник дыма - тлеющий мусорный полигон в 15 км от Актау.

В начале сентября 2024 года мусорный полигон горел под Астаной. Пожар начался утром 2 сентября, вечером МЧС сообщили, что при проведении рекультивационных работ произошло возгорание мусора открытым пламенем. Были задействованы силы и средства ДЧС и МИО, спасатели показали впечатляющие кадры масштабного пожара на полигоне.

В июне того же года мусорный полигон загорелся в городе Қонаев Алматинской области. Сообщалось, что огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров.

Ранее в Актобе загорелся новый мусорный полигон - пожар произошел в апреле. Возле нового полигона загорелся мусор, принятый после субботников.